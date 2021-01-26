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吸外資攀世界首位 華更開放倡共贏

評．析．天下版 2021/01/26

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中美發展榮辱互見，內地去年憑藉果斷措施成功抵禦新冠疫情後，持續開放市場，鼓勵外資逐利，結果外國直接投資（Foreign Direct Investment，FDI）金額首壓美國，躍升全球一哥。金融海嘯後，環球呈現歐美衰落、亞太冒起的格局，惟國家主席習近平強調，絕不相信你輸我贏、贏者通吃，聲言會以開放策略，支持經濟全球化。香港一樣要演好傳統駁通中西的橋樑角色，捉緊宏觀機遇。

無視中美博弈 外商在華續拓展

據聯合國最新數據，中國的FDI去年續升4%，至1,630億美元，創下1983年有紀錄以來新高。相反，美國在上任總統特朗普治下則跌足4年，再瀉49%，僅吸引1,340億美元，錯失穩坐數十年的一哥寶座。

跟2008年金融海嘯相仿，環球經濟去年在新冠疫下急挫，整體FDI大跌42%，只剩8,590億美元，以歐洲最傷，亞洲則持續強韌，東亞合計吸引全球三分之一的FDI，印度也能逆市大升13%。

武漢去年初爆疫，一度嚇怕外資，惟官方全民檢測、封城禁足等果斷措施，令全國成功避過美國慘痛的人命和經濟損失，亦使中國去年成為唯一能有正增長的主要經濟體。近月不少分析機構預測，中國GDP在2028年已可超越美國。

當初，外資廠房嚷着要搬至越南、緬甸等地，分散供應鏈風險，但且看日資，準備在華撤廠的商家去年底僅佔9.2%，正處5年低位。要抓緊內地方興未艾的中產市場，Tesla最終反而擴大上海廠房產能一倍，兼且廣建超級充電站。

即使特朗普去年不斷堆砌國安理由，拉攏盟友打擊華資營運併購，內地法改委卻深明自身先進製造業水平不足的硬傷，12月特意公布擴大鼓勵各式外資的清單，冀促進半導體、人工智能等127個範疇的供應鏈發展。

華拒分裂對抗 港當橋樑互利

無視中美政府關係劍拔弩張，各行各業的美資和歐資亦應北京的鼓勵和鬆綁，繼續在神州逐利。摩根大通和高盛去年先後全購旗下合資券商，星巴克在江蘇設美國以外最大烘焙廠，歐資阿斯利康製藥亦正在至少5城建立地區總部。中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）形容，歐洲企業不能迴避中國，更要向出色的華企取經。

一如2017年在世界經濟論壇達沃斯年會向特朗普放話，中國將保持開放、譴責保護主義，國家主席習近平昨晚透過視頻，再藉「達沃斯議程」向新上任的美國總統拜登隔空重申，世界若走對立對抗的歧路，無論搞冷戰、熱戰、貿易戰、科技戰，各國均將受損，動不動搞脫鈎、斷供、制裁，只會把世界推向分裂甚至對抗，誓言要繼續以開放策略，支持經濟全球化。

倘若拜登今後堅持辣招制華，身處夾縫的香港受損難免，但除了更善用大灣區腹地自強，亦要不忘放眼四海。伍德克明言，北京每個五年計劃的開局，一般都適合外商投資取利。香港也要當好傳統跳板、集資角色，協助更多歐企、亞資以至美商來華分一杯羹，互利共贏。

責任編輯：黃鑠安

欄名 : 社評

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