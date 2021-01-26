LG Rollable捲屏手機 開賣計劃懸而未決 行政人員版 2021/01/26 分享： LG在早前的CES 2021新品發布會首度公開亮相名為Rollable的捲屏手機，消息指手機預計今年9月上市，有望成為全球首款捲屏手機。不過據南韓媒體《Korea Herald》報道，因為近日LG傳出 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器 今日 iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器 英學校獲贈電腦 揭部分藏惡意程式 2021/01/25 英學校獲贈電腦 揭部分藏惡意程式 iOS 15料今年推 淘汰3款舊iPhone 2021/01/25 iOS 15料今年推 淘汰3款舊iPhone 首於Twitter帖文 福士CEO挑戰馬斯克 2021/01/22 首於Twitter帖文 福士CEO挑戰馬斯克 Google Calendar 網頁版增離綫查看 2021/01/22 Google Calendar 網頁版增離綫查看 商業 科技行業 科技產品 創新科技及應用 LG 智能手機 南韓 Oppo CES 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入