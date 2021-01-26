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iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器

行政人員版 2021/01/26

分享：

近日蘋果（Apple）在支援文件中承認，iPhone 12系列及MagSafe配件因使用磁鐵，或會影響部分醫療裝置運作。

早前Heart Rhythm Journal指出，若MagSafe配件靠近心臟起

...

欄名 : 科技新知

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