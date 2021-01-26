iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器 行政人員版 2021/01/26 分享： 近日蘋果（Apple）在支援文件中承認，iPhone 12系列及MagSafe配件因使用磁鐵，或會影響部分醫療裝置運作。 早前Heart Rhythm Journal指出，若MagSafe配件靠近心臟起 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 LG Rollable捲屏手機 開賣計劃懸而未決 今日 LG Rollable捲屏手機 開賣計劃懸而未決 英學校獲贈電腦 揭部分藏惡意程式 2021/01/25 英學校獲贈電腦 揭部分藏惡意程式 iOS 15料今年推 淘汰3款舊iPhone 2021/01/25 iOS 15料今年推 淘汰3款舊iPhone 首於Twitter帖文 福士CEO挑戰馬斯克 2021/01/22 首於Twitter帖文 福士CEO挑戰馬斯克 Google Calendar 網頁版增離綫查看 2021/01/22 Google Calendar 網頁版增離綫查看 科技行業 科技產品 創新科技及應用 iPhone 12 商業 Apple iPhone 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入