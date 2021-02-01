Breitling Chronomat B01 42機械計時錶 外型與內涵俱備的專業時計

近年復古風吹得正盛，Breitling所推出的復刻版腕錶AVI Ref. 765 1953航空計時碼錶及Endurance Pro運動休閒腕錶都備受追捧。而繼續接捧的Chronomat機械計時系列同樣具備經典元素，而且系列擁有一段輝煌歷史，在7、80年代便成功對抗石英錶的衝擊令大家重投機械錶懷抱。新作經重新設計，舒適度及性能都大大提升，其運動風格亦正好迎合當下熱潮。

Chronomat機械計時系列在Breitling的歷史中當上一個重要角色。1984年推出時，正值超薄石英腕錶風行之際，Breitling卻反其道而行，大膽推出了一款機械計時腕錶而成功將大家的焦點放回機械錶上，所說的就是Chronomat系列。腕錶的設計靈感源自1983年Breitling與著名意大利空軍中隊合作推出的同名機械計時腕錶Frecce Tricolori，而品牌將系列起名「Chronomat」，當中包含了「Chronograph」和「automatic」的意思，旨在吸引人們注意腕錶所搭載的自動機械上鏈機芯。由於腕錶既專業亦強悍，因此早就是不少飛行員及探險家的指定時計；在1980年代末至1990年代初更因為它所搭載的測速計，因而備受一級方程式車隊關注。

內、外全面革新

將近40年後的今天，Chronomat腕錶經重新設計再度登場，從外型到功能都得到全面優化。新作的改動包括錶殼大小由44mm輕微縮減至42mm，而標誌性旋轉錶圈飾有錶圈指示器，不僅可保護水晶鏡面，亦可簡化錶圈的操作。此外，3點鐘和9點鐘位置的錶圈指示器可以互換，可隨時替換「順數」或「倒數」功能，「倒數」功能可方便用家在進行賽艇運動時使用。腕錶還有另一亮點，就是那蝴蝶釦一體式精鋼Rouleaux錶鏈，相比一般錶鏈戴上手後更為貼手柔順。內涵方面，全新Chronomat腕錶全置入品牌著名的B01計時機芯，此Breitling自家製的機芯擁有超過70小時的驚人動力儲存，獲COSC瑞士天文台認證，而且令錶身整體更纖薄舒適。

Breitling為Chronomat系列一共推出了多個全新款式，其中有為慶祝品牌與英國頂級豪華汽車Bentley合作而設計的綠面黑圈特別版，透明藍寶石底蓋刻有賓利「BENTLEY」字樣。

▲ Chronomat B01 42機械計時腕錶賓利特別版，採用綠面黑圈的設計。

Chronomat Frecce Tricolori機械計時腕錶限量版為向意大利空軍致敬之作，特別用上藍色錶盤及同色調小錶盤，錶盤上飾有Frecce Tricolori的標誌，僅限量發行250枚，後底蓋刻有「ONE OF 250」字樣。

▲ Chronomat B01 42 Frecce Tricolori機械計時腕錶限量版，錶盤上飾有Frecce Tricolori的標誌，僅限量發行250枚。

至於Chronomat B01 42機械計時腕錶則有多個不同版本供選擇，精鋼錶殼可選擇銀色、黃銅或藍色錶盤搭配對比鮮明的黑色計時器；也可選擇黑色錶盤，搭配同樣對比鮮明的銀色計時器。另有較奢華的Chronomat B01 42機械計時腕錶，採用精鋼錶殼配以18K紅金錶冠和按鈕，錶圈飾有18K紅金錶圈指示器、數字和時標；甚至另一更引人注目的雙色間金版本。還想再矜貴一點？可選擇全18K紅金的Chronomat，總之，總有一款合你心意。

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網址 : https://www.breitling.com/hk-zht/watches/chronomat/

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