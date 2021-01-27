科技園FinTech Centre正式啟用 創造香港「金融＋科技」生態圈

新常態下，香港的創科發展迅速，金融科技產業雖有挑戰但亦出現新機遇。香港科技園公司（下稱科技園公司）一直致力推動跨行業創新協作，將九龍塘創新中心（InnoCentre）重新定位，成為支援金融科技、數碼電子商貿以及初創培育的基地。科技園公司早前啟用位於創新中心的FinTech Centre，匯聚本地以至全球的金融及科技業界代表，包括監管、金融、學術機構，以及專注研發深科技的金融科技初創及公司，以建立「金融＋科技」（Fin+Tech）生態圈。

▲ 科技園公司將位於九龍塘的創新中心重新定位為「金融＋科技」中心，成為生態園內不同持分者的聚腳點。

香港作為國際金融中心，要進一步鞏固地位，就必須把握金融科技帶來的優勢，與各界緊密合作，共同培育金融人才，推動香港發展成為全球領先的金融科技中心。科技園公司旗下的FinTech Centre在本月20日正式啟用，香港科技園公司行政總裁黃克強表示，金融與科技必須接軌，才能令金融科技蓬勃發展。FinTech Centre可以容納約20間金融科技相關的公司，方便他們和業界溝通，並與官產學研的代表進行多方面的合作，促成商業配對，同時提供實驗室和概念驗證的平台，以及人才培訓的支援。

科技園公司亦於1月19日在亞洲金融論壇（Asian Financial Forum）上宣布另一項支援金融科技發展的舉措──環球創業飛躍學院（Global Acceleration Academy，簡稱GAA）推出的「銀行、金融服務及保險業加速器（BFSI Accelerator）」，以聯繫企業夥伴和科技公司，共同在金融科技領域上帶來突破，協助銀行、金融服務及保險業界實現龐大商機。

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強誠意邀請有志於金融創新的初創及公司，加入「金融＋科技」生態圈，攜手開創香港多元經濟的未來。

提供金融服務支援 促跨界合作

除此之外，科技園公司亦推出銀行虛擬實驗室，透過與銀行夥伴共同建構的合成數據及相關API，讓開發者和銀行在各種虛擬場景內試驗創新方案。恒生銀行是首間參與銀行虛擬實驗室的合作夥伴，恒生銀行營運總監陳梁綽儀表示：「我們為虛擬實驗室提供模擬的銀行數據，希望能藉此平台深化銀行業與創科公司的合作，加快測試和驗證方案，並期望能打造跨行業的生態圈，促進銀行業開發更多創新的金融產品和服務，以滿足客戶的需求。」

與此同時，金管局─應科院金融科技創新中心亦將擴展至FinTech Centre，為官產學研及相關機構提供合作的場地，供探索與驗證概念、開發系統原型、測試技術、教育等，促進香港金融科技生態圈蓬勃發展。香港應用科技研究院（應科院）首席營運總監兼署理聯席行政總裁司徒聖豪博士表示：「我們將會舉辦不同的培訓課程，解釋金管局的法規，並會舉辦金融科技日，展示金融科技及舉辦交流會，促進持份者交流。」

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強（左二）、香港應用科技研究院首席營運總監兼署理聯席行政總裁司徒聖豪博士（右一）、恒生銀行營運總監陳梁綽儀（右二）、Apoidea聯合創辦人鄭其森（左一）共同見證FinTech Centre正式啟用。

討論金融科技 分享經驗方法

在FinTech Centre啟動禮上更舉行了「數據及創新協作革新金融服務」的座談會，講者包括恒生銀行營運總監陳梁綽儀、科學園園區金融科技初創Apoidea聯合創辦人鄭其森、應科院網絡安全、密碼及可信技術高級總監張偉倫，以及金管局金融科技促進辦公室高級經理彭旭輝。陳梁綽儀與鄭其森分享了銀行及科技業界在金融科技項目合作過程中，遇到的困難及應對方法；而張偉倫與彭旭輝則介紹了金管局與應科院近年為金融科技發展推出的沙盒、白皮書及金管局的商業數據交流（CDI）平台。

FinTech Centre 啟動日重溫

（資料由客戶提供）