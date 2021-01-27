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回鄉難題

副刊版 2021/01/27

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農曆過年，沒有太必須原因，看來還是響應一下留城過年較好。這包括在香港想回內地鄉下的人，或是長期在內地工作生活想回港過年的香港人。不僅因為近這一周，內地各處的疫症案例都有增長，更因為「回鄉限制」的各種健康申報要求隨時有變動，會影響行程。

譬如說，居上海的人近日就較心慌，因為真正城市中心的浦西黃埔區部分街區（之前主要是浦東較遠地區）也有案例了，上海這方面執行抗疫也是相當嚴格，立即就封區不讓出入，來自該中風險區的人，去到其他地方（簡單如去浙江旅遊公幹），都被要求出示核酸報告。如果案例再擴散到其他上海地區，分分鐘出現整個上海都變中風險，引致最後連上海也要封城不讓出入的危機。

另外，官方將春運的健康觀察期定為1月28日至3月8日，四十天內，跨省流動需小心安排，特別是針對回鄉過年，只要是跨省也需核酸報告，有些和中風險地區相關的往來，回到鄉後還需要指定家居隔離。大家一算，如果回家要隔離7至14天不等，而假期也不過是7天（當然很多回鄉人士會放多一兩周假），意味整個假期也就廢了。

過年前走過一次杭州山中的小村，發現村民都非常警剔了，路過之前常到的小鎮，周末大白天鎮上街頭一個人都沒有。村民說，這段日子，確是紅白二事都不會進行（村裏作風是紅白事或蓋好新樓房都會設宴招待親朋，其實也涉及用這機會收取村民的紅包，現在出席一餐這種「大酒」，都要付上八百至一千元人民幣）。村裏的習慣往往是執行政府規例時寧嚴勿鬆，去年疫情嚴重時就自決封村完全不許外來人進山，今年看來也準備應變了。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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