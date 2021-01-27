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「坐享其成」引發的公關危機

副刊版 2021/01/27

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上周有宗教團體發通告呼籲教友捐款，但為文遣詞卻惹來排山倒海的嬲嬲，皆因通篇有教訓「後輩」教友未盡力捐款，強調支持堂區人人有責，勿存不是祖父母、爸媽兄姊捐錢後，後輩便可以坐享其成之心，更對在學、在職、未婚的年輕人共勉云云。

這篇通告頗「thought-provoking」（刺激思考），令凡人如我腦海湧出很多問號：

一、先從游說成效角度看，勸捐也是一門藝術，但以教誨口脗直指後輩未盡力，意圖「坐享其成」，哪能期望可打動／感動／感化眾人踴躍捐輸之成效呢？

二、從公關危機角度看：危機管理首重危機預防（crisis prevention）和風險評估（risk assessment）。常人一看通告就知有問題和伏位，為何輕易向公眾發布？按正常程序，一個團體向公眾發出正式通告，理應得到團體的管理層認同及認可，確認及展現團體的立場，因此，管理層在審閱時，必須有極高敏感度，察看漏洞；若團體管理層不知情的話，就可能涉及個別領導手法或態度，兩者皆對所屬教堂的整體形象有影響。

三、邏輯問題：為何不捐錢／捐得少就等如坐享其成？要捐錢才有資格享受「其成」？通告行文遭批評後，當事人以錄像解話，指「原意希望籍此機會鼓勵堂區的年輕人多參與堂區生活」，然則，想鼓勵堂區生活，為何與捐款多寡掛鈎？不捐錢是否等同不投入堂區生活？

四、疫情幾時會過，只有上帝知曉。但面對今日的公關危機，叫人無了期，待疫情過後之後才回去傾？現時又如何能平復公眾當下對教堂的情緒？如此處理危機，等如沒有處理。

五、最後的問題：通告公關危機令教堂無端端極速吸嬲，講聲「sorry, I misspoke」（對不起，我講錯了）真係好難咩？

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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