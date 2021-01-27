鵝為中國人桌上美饌，由滷水至炭燒口味，令人垂涎三尺。鵝貴為大眾熟悉，原來人體有一部位筋腱，亦以「鵝掌肌」命名。即使其中帶有「掌」字，但鵝掌肌並非位於人體手掌或腳掌，而是膝內前下側處，由3組肌腱重疊而成，貌似鵝掌，故稱為鵝掌肌。3塊肌肉分別由大腿近髖處連接至膝脛骨，當中包括縫匠肌、股薄肌及半腱肌。

鵝掌肌與小腿脛骨間存在滑囊結構，其中填充豐富的滑囊液，功能減輕肌腱與膝部之間的摩擦。按病理研究，鵝掌肌痛症實由滑囊炎症為多見，而其發炎並非一時可以引發，大多因長期受壓，損傷累積至一定程度才發生炎症腫痛。

誘發因素與日常膝部作反覆伸屈或腳內收動作，加劇滑囊摩擦勞損；或由於直接碰撞受損，皆可引起鵝掌肌或其滑囊炎症。病症較多見於女性，這與其盆骨較闊，膝部內側及鵝掌肌處因而承受更大負荷，若體態較重者情況尤其嚴重，鵝掌肌滑囊長久承受更大壓力，容易引致炎症痛症。

至於症狀方面，臨床可見膝內側前下方局部明確腫痛，疼痛程度會隨上落樓梯增加，急性期常可發現明顯紅腫熱痛，若轉至慢性期，疼痛則隨運動過後才增加。此外，患者亦有步態改變現象，例如痛腳着力減少、步距縮短，以及膝腳活動幅度減少。

臨床診斷可依症狀位置，及起病史作出合理病症假設。若西醫能進一步作X光檢查，則能排除疲勞性骨折的可能性。再者，鑑別診斷應排除髕股關節綜合症、膝退化及膝皺摺綜合症的可能。

治療方面，西醫物理治療或中醫針灸皆能有效治療病症。若症狀輕微者，亦可先嘗試穴位按摩及拉筋運動，穴位以輕按柔陰陵泉為主，其位置在膝內側脛骨後下緣凹陷中。若症狀反覆發作，則應進一步檢查髂及足踝結構，若盆骨偏歪或足弓過高過低，可導致膝部關節承受過大壓力，影響復元。

▲ 鵝掌肌腱炎