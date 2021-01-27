英國把人睇小 卻沒有發明炸魚薯條

昨天說到英國戰時首相邱吉爾崇尚英國民族優等，並認為更強大、高等，在全世界更為聰慧的種族，佔據較低等民族的土地沒有錯。邱吉爾和不少英國人都感覺自己高人一等，心高氣傲，並且四處殖民，將自己一套強加於人，偏偏被視為「國菜」的炸魚薯條（fish and chips），就不是純正大英帝國後嗣發明，而是猶太人。

歷史有流傳說，炸魚薯條中的炸魚，本是中世紀生活在葡萄牙的猶太人菜餚。卡斯提爾（後來的西班牙）女王伊莎貝拉一世（Isabella of Castile），力挫伊斯蘭勢力，收復了伊比利半島後，建立宗教裁判所令人民成為順民，將整個伊比利半島統一在天主教下，強迫長期居住於該地的其他教徒如猶太人改變信仰。猶太先民們只好逃到葡萄牙，但宗教裁判所力量進一步擴張，還殺死不少猶太人，殘存於葡萄牙的猶太人只好將自己偽裝成天主教徒，掩飾自己猶太信仰以免遭殃。

猶太人炸魚扮豬肉 避宗教迫害

根據猶太戒規不吃豬肉，但不吃豬肉可能會被鄰居發現自己是猶太人而去舉報。猶太教徒想出用其他食物扮豬肉，例如炸魚塊，以麵粉和水裹上魚塊表面油炸，炸出來看似豬扒。後來，從葡萄牙逃到英格蘭的猶太難民，維持了炸魚習慣，將這種飲食方式傳入英國。根據美食家羅登（Claudia Roden）的《猶太美食之書》《The Book of Jewish Food》，美國第3任總統傑弗遜造訪倫敦時，亦曾說自己用「猶太人方法吃魚」。

或許大家會說，即使這種蘸上炸漿方式的炸魚是猶太人先創，但第一個加上薯條一起賣的，是英國人發明就OK了，但都不是，也是猶太人。雖然，到底是誰想到炸魚加薯條這種搭配，將兩者牽手已經不能考究，但據英國BBC都有報道，流傳最廣的說法，第一位販賣炸魚薯條的人，是1860年一位年僅13歲，在倫敦Old Ford街一家食店的猶太裔男孩馬林（Joseph Malin）。這兩種食材一拍即合，受到熱烈歡迎，很多食店跟風。

到上世紀20年代，全英估計有超過35,000家炸魚薯條店，到今天有上萬間，年營業額超過6.5億英鎊，每年英國人食掉逾2.5億份炸魚薯條。

今天話食就食，二戰時英國食物2/3依靠進口，由於海上補給綫遭德軍襲擊，糧食緊缺，英國政府實行食物配給，但配給清單並沒有包括炸魚薯條。它被邱吉爾形容為英國人的「好夥伴」，是讓民眾填飽肚子最受歡迎的食物，也是英國人長久以來「安慰劑」。不管是在一戰還是二戰，炸魚薯條總是保證供給，它還有「軍事用途」呢。

登陸諾曼第 英兵以Fish和Chips作暗號

1944年6月6日，歷史上一個十分重要日子，就是著名的諾曼第登陸戰正式展開，人類近代史規模最大登陸作戰，百萬計盟軍士兵橫渡英倫海峽，在法國諾曼第登陸，痛擊德軍。當沙塵滾滾，容易誤擊友軍，英國士兵靠「Fish」和「Chips」作為確認隊友身份的暗號，一個喊「Fish」，若對方不回應「Chips」，那麼9成可以開槍了。

「Fish and chips」可能救回不少英軍性命，又慰藉了眾多英國人心靈，可邱吉爾對猶太人似乎沒有回報以真心。表面上他和羅斯福總統等在二戰中領導戰勝納粹，令猶太人避過可能出現的更大災難。他又在一戰後，主導讓以色列逐步在中東立國，令猶太人擁有家園。然而，大家在新聞也聽得多，以色列國土周邊圍攏着與他們不和的阿拉伯人，搞到那裏成為中東火藥庫。歷史又有一個講法，邱吉爾叫猶太人去那裏立國，其中一個原因是不想流散在歐洲繁衍的猶太人愈來愈多，找一個地方送走他們。實際上，有報道指崇尚大英血統的邱吉爾，對猶太人亦有批評言論，只是不大出現在普遍文章，因為和邱吉爾「世界偉大領袖」形象不符。

葡萄牙猶太人創的炸魚，結合薯條，成為了英國「國菜」，讓英國人快慰，在心中有着特殊含義。然而透過這道料理，猶太人感受的卻是受壓迫的悲慘過往。拜登將邱吉爾頭像移走，和「老上司」奧巴馬一樣，不擺放在橢圓形辦公室。包括《太陽報》在內多份英國小報將拜登的舉動，形容為「一種故意的怠慢」。當年是倫敦市長的約翰遜，曾批評奧巴馬「對大英帝國懷有祖傳的厭棄之情」；今次約翰遜已貴為首相，然而他的發言人表示：「橢圓形辦公室是美國總統私人辦公室，怎樣裝飾取決總統本人意願……我們毫不懷疑拜登總統對英美關係的重視。」

約翰遜最清楚邱吉爾，他自己除了是首相、倫敦市長之外，還寫過談論邱吉爾的書《邱吉爾精神：一個人如何改變歷史》《The Churchill Factor：How One Man Made History》。書中不斷流露對邱吉爾崇拜之情，「邱吉爾拯救了我們的文明」，「到處找到邱吉爾改變世界的痕迹」等等。約翰遜和邱吉爾共通的是，擁有極強自我，自命不凡，骨子裏有濃厚精英意識，即便他看上去親民，實際權力慾極強，但懂得以他看似叛逆的非主流形象，掩飾野心。

他曾說理想是成為「世界之王」，他主導的英國脫歐後發展，他和美國新當家拜登的互動都值得我們觀察，這位企圖改寫歷史的約翰遜，會搞甚麼出來？

聽過一個笑話：「世界上最薄的書，包括美國歷史、德國笑話、英國菜譜。」連炸魚薯條都不是英國人發明的，不是讓本來就薄的英國菜譜更少一頁嘛。最愛吃的炸魚薯條都不是自己的，為何英國人還在外面吹噓自己的優越、價值？因為代有「偉人」出，這些人相信憑英式智慧、辯才，可以化腐朽為神奇，即使言過其實、誇大其詞亦能激發人們，偉大的演說在關鍵時刻能產生影響。即使一切修辭都是可疑的，令薄弱的論點變得強大，但由此卻能迷惑人，除了希特拉，邱吉爾和約翰遜都深明，此所以邱吉爾也有一名句：「歷史將會善待我，因為我打算自己寫。」