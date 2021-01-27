導盲犬易遭歧視 立法保障減誤解

導盲犬協會一項調查顯示，逾8成市民認為政府應制定政策保障導盲犬使用者。本地導盲犬使用者除可能缺乏合適犬隻，帶同出門更或遭歧視，政商皆宜提供措施保障他們的權益。

加強公眾教育 增包容理解

據導盲犬協會表示，本港現有逾17萬名視障人士，但僅有約50隻導盲犬，37%市民認為港府未有為導盲犬服務發展提供足夠支援，社會上部分人對導盲犬不了解等因素，亦可能令視障人士面對不必要的歧視及阻礙。

85%受訪者認為，港府應加強公眾教育如何正確對待導盲犬及其使用者，亦有逾8成認為，政府應制定政策容許導盲犬及其使用者，使用公共交通工具及出入公共場所。

本港《殘疾歧視條例》下，任何人士不得拒絕視障人士帶同導盲犬出入公眾處所、或為其提供服務，《食物業規例》針對狗隻的條文亦寫明不包括充當嚮導的狗隻。然而，本地仍不時發生使用者因攜導盲犬而被拒絕服務的新聞，去年一套熱播的劇集亦曾出現懷疑醜化導盲犬及誤導公眾的情節。

坊間或對導盲犬有錯誤認知，以為牠們會作出隨地便溺、乃至攻擊他人等行為，但導盲犬協會強調犬隻不但接受過嚴格培訓，且在配對時會接受定期探訪及獸醫護理等，確保視障人士被配對上合適的犬隻，可以過正常生活。

本港導盲犬出門在外都會穿上制服，但這些制服全部來自導盲犬服務機構，港府並無相關登記認證制度，因此不具法律效力，更或惹起部分人擔憂他人將自家寵物犬偽裝成導盲犬，以便帶到公眾場所。台灣政府已就導盲犬、導聾犬等輔助犬的訓練提供認證，形同設立中央登記系統。

中央登記認證 繁殖成商機

當地法例亦保障導盲犬使用者若被無理拒絕服務，違法者可能面臨最高5萬新台幣的罰款、並接受長達4小時的講習。

所謂導盲犬數量不足，是因國際上的理想導盲犬與視障人士比例是1：100。商家在此方面可大有作為，例如海洋公園去年起與導盲犬協會合作，支援繁殖本地導盲犬，以縮短視障人士的輪候時間。政府亦可提供一定支援，例如澳洲聯邦政府去年斥資250萬澳元幫助成立導盲犬中心，優化導盲犬培訓之餘亦可創造就業。

視障人士對導盲犬需求甚殷，政商合作解決此問題之餘，亦應藉教育宣傳等途徑，帶動包容與理解的風氣。

▲ 視障人士對導盲犬有頗大需求，政商合作解決此問題之餘，亦應藉教育宣傳等途徑，帶動包容與理解的風氣。（資料圖片）