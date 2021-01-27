台企向8800員工 送Apple Watch SE 行政人員版 2021/01/27 分享： 【本報訊】台灣的公司每逢歲晚臨近都會舉行「尾禡」，即打工仔的年終聯歡會，獎賞員工在一年來對公司的付出貢獻。不過由於新冠肺炎疫情下，需要取消尾禡活動，以保護一眾打工仔安全。 台灣科技大廠「仁寶」就向員工宣 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌 2021/01/26 奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌 俄解除部分就業限制 女性可駕駛火車 2021/01/25 俄解除部分就業限制 女性可駕駛火車 英企研「情緒手環」 了解打工仔WFH狀態 2021/01/22 英企研「情緒手環」 了解打工仔WFH狀態 Tesla聘遙距工作職位 須處理CEO網絡負評 2021/01/21 Tesla聘遙距工作職位 須處理CEO網絡負評 德企非法監控員工 違「GDPR」罰9845萬 2021/01/20 德企非法監控員工 違「GDPR」罰9845萬 員工福利 員工福利及權益 台灣 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 Apple Apple Watch 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入