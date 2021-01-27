台企向8800員工 送Apple Watch SE

【本報訊】台灣的公司每逢歲晚臨近都會舉行「尾禡」，即打工仔的年終聯歡會，獎賞員工在一年來對公司的付出貢獻。不過由於新冠肺炎疫情下，需要取消尾禡活動，以保護一眾打工仔安全。

台灣科技大廠「仁寶」就向員工宣

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