引用突然式圍封 先爭取小區清零

港府昨晚突然宣布將油麻地碧街封區強制檢測，相信是從日前首次在佐敦實施受限區域中，摸索出一條控疫新路，用更快速、具彈性方法在高危社區中，盡快找出隱形病人，切斷傳播鏈，爭取小區盡早清零。

免限聚令折騰 摸索新控疫方法

特首林鄭月娥昨天總結佐敦圍封經驗時，強調整個行動順暢，並取得成效，在短短44小時內為逾7,000人強檢，找出13名確診者，但承認美中不足之處是走漏消息，預告今後會以突襲式封區。

話音剛落，港府昨晚隨即付諸實行，宣布將油麻地碧街9-27號和東安街3號列為受限區域，居民須接受強檢，待有結果才准離開，爭取今晨6時完成行動。

當局火速再封區強檢，皆因疫情持續一年仍未受控，今波疫情更蔓延至各區各階層，要實施最嚴厲限聚措施。由於政府一刀切，即使一些做足防疫措施的處所，亦被勒令停業，苦不堪言。農曆新年將至，若限聚令無休止地延長，商戶未必有實力再撑下去，屆時打工仔和老闆未病死先餓死。因此，政府有必要想方設法控疫，紓減市民怨氣。

全民強制檢測是內地行之有效的控疫方法，但林鄭表明難以在港複製，因這需要禁足令配合，而且可能需時4周才能完成，市民和企業未必能接受與世隔絕的生活。面對疫情反彈，當局不能再故步自封，沿用舊方法，需摸索具香港特色的折衷方法，針對高危社區進行圍封。

佐敦是圍封的首個試點，讓市民對「封區」有新的認知和體驗，是按照本港特殊環境進行，並非將內地那套硬生生照搬，封區禁足令只是維持兩天而非14天，其間政府會提供糧食和日用品支援，讓居民理解和願意配合。

配合污水檢測 圍檢範圍更精準

相關行動也印證了污水檢測追蹤病源的準確性，當局透過強檢找出的13名確診者，與相關街區的污水檢測時找到的確診者居住的疫廈幾乎百分百脗合。今後社區一旦出現小型爆發，當局可透過污水檢測，有助精準地將疫廈範圍縮窄至幾條街或幾幢大廈，還令接受強檢的人數大減，有助壓縮居民外出受限時間，務求對居民的滋擾減到最少。

佐敦經驗亦讓當局明白到圍封行動必須保密，否則會有居民漏夜撤走，這次最少有200人漏檢，倘若當中有人是帶菌者，可能將病毒傳播到其他社區。當局昨晚行動明顯是汲取之前教訓，務求不出現漏網之魚，做到應檢盡檢。

港府有了封區經驗，火速再採取圍封行動，相信是希望透過這新招，盡快切斷小區的隱形傳播鏈，若證明有效，更應調配更多資源，同時在多個小區圍檢，穩健地逐步清零，爭取能在農曆新年前將確診數字降至低水平，讓市民不用過一個限聚新春。

責任編輯：陳楚源