美掀「造殼」上市熱 港宜先深入討論

香港股票市場去年首次公開招股（IPO）集資額有望創10年來的新高，但仍然痛失全球一哥地位，因為在地球的另一端，美國市場悄悄出現一股以「特殊目的併購公司」（Special Purpose Acquisition Company，簡稱SPAC）形式上市的熱潮，令當地去年首3季的新股集資額，超越中港逾千億元。到底SPAC是甚麼？

空殼公司無業務 只為集資收購

SPAC是一所沒有業務的空殼公司，通常由經驗豐富的私募股權基金管理人保薦，是專門為了在IPO中籌集資金而成立，目的是利用募集所得的資金，收購一些業務或資產，並於上市後才決定收購目標。

SPAC上市後需要在限期內（通常是24個月）完成收購或與目標公司合併。若收購或合併協議獲得股東批准，SPAC和目標業務將合併成為一家可公開交易的上市公司；但若限期前未能完成以上程序，資金需發還給股東。

參考近年數據，SPAC若已決定收購目標，股東一般可獲得不錯的收益。SPAC Inside分析2017年至今於美國進行IPO的SPAC數據後，發現正尋求收購目標的SPAC，投資回報率平均為9.5%，但已公布收購目標的SPAC，平均投資回報率可達65.7%。

其實SPAC早在1990年代已經存在，遇上去年新冠疫情肆虐打擊經濟，美國聯儲局遂維持近零利率政策，令市場充斥資金，大型機構投資者四處尋找投資機會，SPAC便乘疫情在美國大舉復興。根據SPAC Insider數據，去年美國共有248間SPAC新上市，按年增加逾3倍，總集資額高達830億美元（約6,432.5億港元）。

大幅縮短上市時間 成本較低

比起通過傳統IPO投資在科技公司，以SPAC形式上市集資具有多種優勢，首先是大幅縮短上市時間：由於SPAC沒有營運的業務，並不需要披露財務歷史和資產，亦沒有甚麼可披露的業務風險因素，整個IPO過程最短可在8周內完成。

其次，SPAC可以極低廉的成本，槓桿得到巨額資金，如電訊盈科主席李澤楷與PayPal聯合創辦人Peter Thiel共同投資成立的SPAC公司Bridgetown Holdings，整個上市過程花了不到3個月，用於早期股權出資的成本僅為2.5萬美元，由去年10月16日登陸納斯達克，僅4天便完成IPO集資，募集到5.5億美元，實際槓桿2.2萬倍。

另一方面，企業可藉反向併購SPAC公司借殼上市。SPAC類型的「空殼」沒有實際業務，是一隻預先製造出來的「空殼」，類近港股的「啤殼」，即該公司上市只是為了製造潛在的空殼公司，並用以出售。但「啤股」上市時，也需要符合港交所對其市值或盈利等財務方面的要求，故不存在沒有實際業務的情況。

無業績參考 投資風險勿小覷

SPAC有其吸引之處，但風險絕對不小，最大問題是上市時並無任何業績紀錄可作參考，僅列明所投資的行業或地理區域，故公眾投資者只能根據公司背景和管理團隊往績來評估投資價值。

雖然SPAC合併交易需要經美國證監會和交易所審核，但有不少批評指出，通過SPAC形式借殼上市的公司，沒有像傳統IPO般受到嚴格審查，亦沒有披露足夠的資訊，讓投資者可以作出明智決定，為投資者帶來風險。

有本港金融界專業人士在接受傳媒訪問時，建議本港在監管充足的前提下，考慮引入相關做法，以增強金融競爭力；並認為SPAC在收購或合併未上市的企業時，仍須進行一系列盡職審查，其嚴格程度與一般新股上市無異，相信本港有能力把關。

港若引入 如何監管成關鍵

不過有案例證明，SPAC盡職審查可能沒有大眾想像中般滴水不漏。電動貨車製造商Nikola去年6月通過與SPAC公司合併獲得上市地位後，其創辦人兼董事長被指控，就該公司的技術欺騙投資者，該公司亦正接受美國證券交易委員會和司法部的調查。

再者，港交所近年頻頻出招，嚴厲打擊殼股，希望杜絕「啤殼」。若然香港引入SPAC，如何對利用SPAC繞過傳統IPO嚴格審查的公司作出監管，以保障投資者，是率先要解決的問題。

美國市場掀起一場SPAC上市熱潮，香港要維持金融中心地位，固然需要緊貼市場的最新發展，但引入SPAC與否，牽涉大量持份者的利益，應經過多方討論，平衡市場投資需求與監管保障，再作決定。

▲ 香港引入SPAC與否，牽涉大量持份者的利益，應經過多方討論再作決定。（資料圖片）