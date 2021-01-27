Telegram機器人 售fb用戶電話號碼 行政人員版 2021/01/27 分享： Facebook（fb）又再爆保安漏洞！根據北美洲媒體Vice旗下Motherboard報道，有不法分子將fb用戶電話號碼的數據庫，透過Telegram機器人出售。 Motherboard報道指，安全研 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla擬夥三星 研5nm自動駕駛芯片 今日 Tesla擬夥三星 研5nm自動駕駛芯片 iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器 2021/01/26 iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器 LG Rollable捲屏手機 開賣計劃懸而未決 2021/01/26 LG Rollable捲屏手機 開賣計劃懸而未決 英學校獲贈電腦 揭部分藏惡意程式 2021/01/25 英學校獲贈電腦 揭部分藏惡意程式 iOS 15料今年推 淘汰3款舊iPhone 2021/01/25 iOS 15料今年推 淘汰3款舊iPhone 科技行業 科技產品 創新科技及應用 Facebook 罪案 罪行 科技罪案 Telegram 北美洲 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入