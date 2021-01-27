Tesla擬夥三星 研5nm自動駕駛芯片 行政人員版 2021/01/27 分享： 自動駕駛已成大趨勢，多間廠商都積極研發技術。近日韓國媒體踢爆，自動車巨頭Tesla已跟三星電子簽訂研發5nm純自動駕駛芯片協議，有望今年第4季度開始生產，明年正式投入使用。 Electrek引述南韓媒體 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Telegram機器人 售fb用戶電話號碼 今日 Telegram機器人 售fb用戶電話號碼 iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器 2021/01/26 iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器 LG Rollable捲屏手機 開賣計劃懸而未決 2021/01/26 LG Rollable捲屏手機 開賣計劃懸而未決 英學校獲贈電腦 揭部分藏惡意程式 2021/01/25 英學校獲贈電腦 揭部分藏惡意程式 iOS 15料今年推 淘汰3款舊iPhone 2021/01/25 iOS 15料今年推 淘汰3款舊iPhone 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla Samsung 科技行業 科技產品 創新科技及應用 IT技術 晶片 科技硬件 自動駕駛 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入