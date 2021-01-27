Tesla擬夥三星 研5nm自動駕駛芯片

自動駕駛已成大趨勢，多間廠商都積極研發技術。近日韓國媒體踢爆，自動車巨頭Tesla已跟三星電子簽訂研發5nm純自動駕駛芯片協議，有望今年第4季度開始生產，明年正式投入使用。

Electrek引述南韓媒體

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