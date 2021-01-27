  • 19°C
香港時間 : 2021127日 (三) 02:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Tesla擬夥三星 研5nm自動駕駛芯片

行政人員版 2021/01/27

分享：

自動駕駛已成大趨勢，多間廠商都積極研發技術。近日韓國媒體踢爆，自動車巨頭Tesla已跟三星電子簽訂研發5nm純自動駕駛芯片協議，有望今年第4季度開始生產，明年正式投入使用。

Electrek引述南韓媒體

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Telegram機器人 售fb用戶電話號碼
今日
Telegram機器人 售fb用戶電話號碼
iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器
2021/01/26
iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器
LG Rollable捲屏手機 開賣計劃懸而未決
2021/01/26
LG Rollable捲屏手機 開賣計劃懸而未決
英學校獲贈電腦 揭部分藏惡意程式
2021/01/25
英學校獲贈電腦 揭部分藏惡意程式
iOS 15料今年推 淘汰3款舊iPhone
2021/01/25
iOS 15料今年推 淘汰3款舊iPhone
特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla Samsung 科技行業 科技產品 創新科技及應用 IT技術 晶片 科技硬件 自動駕駛

上一篇文章

Telegram機器人 售fb用戶電話號碼

下一篇文章

企業內部開發應用程式 貼近需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？