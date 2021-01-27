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用恒生卡透過OpenRice訂座結帳 滿$460獲額外$50 Cash Dollars

行政人員版 04:00 2021/01/27

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黛安知道，恒生銀行早前夥拍OpenRice《開飯喇！》，將恒生信用卡嘅Cash Dollars獎賞計劃，和綫上支付服務融入OpenRice《開飯喇！》手機App嘅綫上支付系統。

由即日起至4月30日，大家只要喺周日、一、二，透過OpenRice訂座和用膳，並以已連結嘅恒生信用卡使用OpenRice Pay結帳滿$460，就可額外獲$50 Cash Dollars獎賞。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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