用恒生卡透過OpenRice訂座結帳 滿$460獲額外$50 Cash Dollars 行政人員版 04:00 2021/01/27 分享： 黛安知道，恒生銀行早前夥拍OpenRice《開飯喇！》，將恒生信用卡嘅Cash Dollars獎賞計劃，和綫上支付服務融入OpenRice《開飯喇！》手機App嘅綫上支付系統。 由即日起至4月30日，大家只要喺周日、一、二，透過OpenRice訂座和用膳，並以已連結嘅恒生信用卡使用OpenRice Pay結帳滿$460，就可額外獲$50 Cash Dollars獎賞。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 元創方2月周末變工房 情人節親手打製銀戒指 今日 元創方2月周末變工房 情人節親手打製銀戒指 八卦名利場 - 荃灣廣場&新達廣場推多重優惠 贈券戲飛福袋樣樣齊 今日 荃灣廣場&新達廣場推多重優惠 贈券戲飛福袋樣樣齊 八卦名利場 - 請著名書法家題字 九巴免費派100萬套賀年揮春 2021/01/26 請著名書法家題字 九巴免費派100萬套賀年揮春 八卦名利場 - 麥當勞推全新「超值套餐減$5」電子優惠券 2021/01/26 麥當勞推全新「超值套餐減$5」電子優惠券 八卦名利場 - 聖雅各福群會辦網上VR展覽 重現土瓜灣風景歷史 2021/01/26 聖雅各福群會辦網上VR展覽 重現土瓜灣風景歷史