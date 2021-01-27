我入廣告行的時候，是從事媒體策劃的工作。當時媒體銷售人員只是銷售廣告位，鮮有為品牌出謀劃策。

現在媒體廣告銷售再不是單純銷售廣告位，還會幫客戶度蹺，甚至跳出媒介範疇，幫客戶搞活動、拍影片、做社交媒體內容營銷等等。

廣告公司也一樣，以前客戶服務、創意和媒體壁壘分明，誰都不敢越界，甚至意識上都為自己套上框框。現在媒體廣告公司都搞創意，創意人員也更願意直接跟客戶溝通。創意也不限於廣告，我們有些同事刻意融合新聞、公關、社交媒體和廣告，總之，無法以傳統行業單一定義他們的服務。

第二次工業革命是機械化大規模生產，當時推崇的是分工（Division of Labour）和規模效益，福特創辦人Henry Ford便說過，他們的顧客可以選擇任何顏色，只要是黑色。由互聯網帶動的第三次工業革命更強調客製化，科技發展也令人們更容易跨界發展，現在更講求以企業使命定義行業，個人也要具備多幾把「利刀」。

20年前，相信沒有很多人估計到蘋果會成為Nokia的競爭者，但「改變世界」的使命讓他們改造了流動電話行業。我們應從企業的使命、核心價值和能力，去定義自己的業務，如果死守傳統行業和職業的定義，隨時被後來者「革」了「命」，也錯過擴大業務的機遇。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》