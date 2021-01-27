送禮品卡反應佳！EIGHT KWAI FONG Happy Valley禮遇期延至2月16日

新加坡過江龍遠中集團於香港首個地產項目，就是位於跑馬地的EIGHT KWAI FONG Happy Valley。為隆重其事，去年12月曾推出了兩場「網上睇樓團」的直播及限時禮遇#，短短20日內參觀EIGHT KWAI FONG Happy Valley的訪客數字大增近4倍，並於新年長假期再見售出紀錄。

由於活動反應熱烈，加上疫情考量，遠中集團繼續保持高度靈活及「以人為本」作風，決定將禮遇期延長至2021年2月16日，方便更多訪客彈性安排到訪時間。

禮遇詳情#一如之前，只要在官網（http://bit.ly/39j0CMa/）預先登記及到場參觀樓盤，即享：連卡佛禮品卡價值港幣三百元乙張以及貴賓接駁車服務（接載賓客至港鐵銅鑼灣站或香港站），禮品卡數量有限，送完即止。之前錯過了的貴賓，記住把握最後機會！

此外，為保障訪客和員工的安全與健康，EIGHT KWAI FONG Happy Valley仍緊守一系列防疫措施，包括要求所有進場參觀人士必須戴上口罩、在入口登記處量度體溫及填寫健康申報表（如發現有病徵者，職員有權拒絕客人入場參觀），現場亦放置酒精搓手液等防疫用品，並定時清潔消毒參觀範圍及公共地方。為免人流聚集，訪客將分成最多2人一組參觀樓盤（包括代理），時刻保持警剔。

EIGHT KWAI FONG Happy Valley四周環境相對清幽，提供共139伙³，實用面積由258平方呎至428平方呎²，間格方正，附設露台¹，吸引不少單身貴族或小型家庭戶參觀。⁵

跑馬地一直深受中產、外藉人士偏愛，歐式餐館、特色小店、藝廊及懷舊精緻小樓隨處可見。⁵

EIGHT KWAI FONG Happy Valley地下設有Club Eight###尊貴會所^，設健身室、宴會廳、閱讀室及空中花園，配套齊全，氣氛悠然，是親友共聚的理想地方。⁴

預約參觀登記：http://bit.ly/39j0CMa/

Facebook：http://bit.ly/38p14XA

查詢電話：(852) 2818 1388

區域：黃泥涌 |街道名稱及門牌號數: 桂芳街 8 號 | 賣方為施行《一手住宅物業銷售條例》第2部而就本發展項目指定的互聯網網站的網址：http://www.8kwaifong.com.hk | 本廣告/宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情，請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察，以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。

賣方：輝源投資有限公司、Ease Kind Development Limited、寶偉有限公司、貝思有限公司 | 賣方的控權公司 (輝源投資有限公司)︰Pro Treasure Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd. 、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 賣方的控權公司 (Ease Kind Development Limited)︰Pro Treasure Limited、Prosperity Developments Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd.、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 賣方的控權公司 (寶偉有限公司)︰Pro Treasure Limited、Prosperity Developments Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd.、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 賣方的控權公司 (貝思有限公司)︰Pro Treasure Limited、Prosperity Developments Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd.、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 發展項目的認可人士：林中偉先生 | 發展項目的認可人士以其專業身份擔任經營人、董事或僱員的商號或法團：創智建築師有限公司 | 發展項目的承建商︰Build King Construction Limited | 就發展項目中的住宅物業的出售而代表擁有人行事的律師事務所︰梁浩然律師事務所有限法律責任合夥 | 已為發展項目的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構︰不適用 | 已為發展項目的建造提供貸款的任何其他人︰不適用 | 本廣告所有內容只供參考，絕不構成亦不得詮釋成作出不論明示或隱含之要約、陳述、承諾或保證。| 根據一份在2015年9月7日於土地註冊處註冊編號為15100500770017的分劃契約的第二列表第二部分所列出的17個單位並非為賣方所擁有。| 賣方建議準買方參閱有關售樓說明書，以了解發展項目的資料。| 本廣告由賣方或在賣方的同意下發佈。| 詳情請參閱售樓說明書。| 印刷日期：2021年1月25日

註：

#活動條款及細則：

活動期為2020年12月23日至2021年1月27日(延長至2021年2月16日)，時間為每日上午11時至晚上7時。

每位參加者於整個活動期內只限享用禮遇一次。

參加者與同行者若由同一位地產代理轉介或帶領參觀示範單位，均視被為一組；每組僅一位參加者可換領一張禮品卡。

參加者須出示有效的香港身份證或旅遊證件或其他身份證明文件方可換領禮品卡，否則遠中集團/賣方有絕對酌情權決定參加者的換領資格。

參加者於換領禮品卡後，有責任承擔其遺失、失竊、毀壞或遭濫用的風險，遠中集團/賣方概不負責。

貴賓接駁車服務為單程服務，路線由EIGHT KWAI FONG Happy Valley出發至港鐵銅鑼灣站或香港站；實時活動及路面情況有機會影響接駁車班次，任何修訂將不作另行通知。

活動相關禮品不可轉售、不可兌換現金及不設退換。遠中集團/賣方有權決定任何人士參加活動或獲得禮遇的資格，並有權向相關人士收回或取消用作轉售用途的禮品。

遠中集團/賣方保留對服務或禮品供應商的最終決定權，禮品卡以先到先得形式送出，數量有限，送完即止。

參加者如出現發燒、頭痛、嘔吐、腹瀉、嚴重咳嗽、皮膚敏感或發炎、流鼻水、打噴嚏、手腳出現水泡或紅疹等癥狀，請勿參與活動。若工作人員發現參加者有上列癥狀，工作人員有權拒絕參加者參與活動。

主辦單位、銷售代理及策劃是次活動的相關人員及其直屬家庭成員均不得參加是次活動。主辦單位有權查證及決定所有參加者是否具備獲得參加及/或享有禮遇的資格。

遠中集團/賣方保留對是次活動的最終決定權及所有解釋權，包括但不限於修訂相關條款及細則、隨時暫停或終止活動的權利，而毋須另行通知。

¹有關上述裝置、裝修物料及設備只供參考，並非交樓標準，亦非適用於發展項目的所有單位。準買家如欲了解發展項目之裝置、裝修物料及設備詳情，請參閱售樓說明書或向相關之銷售人員查詢。

²實用面積是按《一手住宅物業銷售條例》第 8 條計算得出的。以平方呎列出的面積由以平方米列出的面積以1平方米=10.764 平方呎換算，並以四捨五入至整數。詳情請參閱售樓說明書。

³EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY整棟共有156個單位，根據一份在2015年9月7日於土地註冊處註冊編號為15100500770017的分劃契約的第二列表第二部分所列出的17個單位並非為賣方所擁有。

⁴以上相片於2020年11月24日拍攝，並經電腦修飾處理，僅供參考。除特別註明外，安裝或置於本單位之裝置、裝修物料、設備、傢俱、照明裝置及裝飾物品將不會連同本單位一併出售，並只示意個別設計師對本單位的設計理念，只供參考之用，並不構成亦不應詮釋為任何明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。有關裝置、裝修物料及設備之資料，詳情請參閱售樓說明書。

⁵此為庫存相片，並非展示發展項目的任何部分或實質景觀，僅供參考。

###會所及康樂設施之名稱僅作推廣之用，不會用於或出現在發展項目的建築圖則、公契、樓契或其他法律文件。有關名稱可能在日後有所改變，賣方並無作出任何不論明示或暗示的承諾、陳述或保證。賣方保留修改之絕對權利，事先毋須通知任何買家。



^會所及康樂設施的開放時間和使用均受相關法律、批地文件條件、公契條款和實際情況所規定和限制。會所及康樂設施可能需收取費用方可使用。會所及康樂設施以相關政府機構的最終批核為準，於入伙時未必能即時使用。會所及康樂設施之名稱僅作推廣之用，不會用於或出現在發展項目的建築圖則、公契、業權文件或其他法律文件。有關名稱可能在日後有所改變，賣方並無作出任何不論明示或暗示的承諾、陳述或保證。賣方保留權利修改會所及康樂設施的設計、用途及名稱，事先毋須通知任何買家。