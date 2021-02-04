IB教育：提升幸福感 助學生展翅

兒童在成長的過程中必然面對不同程度的困難及壓力。香港遊樂場協會調查指出現時每三名青少年就有一名正面對壓力、焦慮或抑鬱。滬江維多利亞學校(VSA)中學部校長Christopher Coates指出：「個人心理健康是學業成功的基礎，有見及此，VSA設計高效的全方位課程，積極推動正向教育，讓學生獲得正面的引導及全方位的支援。學校除了日常課程涵蓋，更提供專業輔導、多元化的課外項目，確保學生身心均衡發展。此與IB學習者培養目標互相呼應，培養智力、身體和情感全面發展的終生學習者。」

着重幸福感的IB教育 培養正向情緒

學校在小學1至5年級的課程中融入正向情緒教學，培養學生健全的心理素質，提升幸福感。學生透過故事及影片分享、小組討論，認識不同概念包括自我意識、人際關係、因果、衝突的成因和解決方法及跨文化認知，繼而學會珍視自我、尊重他人。與此同時，每日老師與學生「正念呼吸」數次，以助他們安穩情緒、紓解壓力，提升情緒控制能力。VSA小學部校長Ross Dawson補充：「學校非常重視中華文化之傳承，每位學生都必修《弟子規》，這本經典教導學生向善及與他人和諧相處的道。有如學校的使命宣言，我們通過課程設計，竭力培養學生『明善』，促進他們身心健康並授以相關技巧，裝備他們以應付人生中的高低起跌，並學懂如何跟他人建立良好關係。」

學生升讀中學(6至12年級)後，將更深入探究個人、社交、身心健康的重要性。Mr. Coates補充：「在學校專設每天40分鐘的FLEX課堂，老師因應學生的生理、社交、情緒及心理健康等需要，選擇相關題材，與學生進行深度交流，幫助他們建立正面的價值觀。而且，學校擁有一支由資深和富有愛心的老師、備有專業資格的學生輔導員和社工組成的學生支援團隊，在學生面對學業壓力、個人情感或家庭問題時，提供及時支援及協助。」

遙距學習新常態 為學生提供情緒支援

在肺炎疫情期間，學生缺乏社交機會，各種生活上突如其來的轉變亦加劇了他們所面臨的挑戰。因此，他們的情緒健康更需受重視。有見及此，學校管理層、學生支援小組迅速制定網上項目，讓學生認識如何強化自身的抗逆力，改善心理健康。在網課中，小學管理團隊曾帶領學生創作「感恩鏈」，教導學生每天回想讓他們快樂和感恩的事情並寫下來和與父母分享。另外，輔導團隊、教師、教牧領袖亦舉辦活動和網上工作坊，幫助學生減壓、養成良好習慣以促進身心正面發展。例如，他們於Google雲端教室設立「分享正能量」聊天室，積極向學校社群分享勵志的訊息，推動小組討論及加強線上交流，提升學生對精神健康的關注。

課外活動推動身心健全發展

健康的身體與心靈相輔相成，關係密不可分。因此，學校非常積極發展課外活動以激發學生對世界探索的興趣和熱忱。除了傳統的運動隊伍如曲棍球、保齡球、高爾夫、游泳等之外，學校更鼓勵學生挑戰自我，在小學的課後活動和中學預科必修項目CAS（創造、行動與服務）引入如攀岩、壁球、板球、騎馬、中國舞等充滿活力的運動項目，鼓勵學生積極參與新嘗試，啟發個人興趣和潛能。

IB教育旨在培育積極進取又富有同情心的終身學習者，因此全方位正向教育是不可或缺的一環，過程中讓學生學會珍惜自我及尊重他人。VSA總校長孔美琪博士分享：「我很高興見證我校學生健康快樂地成長，畢業後回饋社會及幫助弱勢社群。我相信這跟他們自幼接受強調身心健康發展的IB教育有莫大關係。學校將繼續與校內180多名來自世界各地的教職員以及20名擁有專業資格的輔導員、社工和學習支援人員努力履行使命，培養樂學進取、身心健康、學有所成的，擁有全球視野的雙語學習者。」

VSA是一所國際文憑世界學校，位處香港仔旁的深灣。我們為超過1800名學生提供優質雙語IB課項 ，包括小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）。欲了解更多，歡迎有興趣的學生及家長登記參加線上校園導覽及入學簡介會：www.vsa.edu.hk/zh/School_Tour_Booking.aspx



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