華夏滬深300ETF膺離岸最大規模A股ETF 捕捉Ａ股增長機遇

自去年12月開始，A股ETF持續錄得資金流入，根據彭博的數據，單是今年1月4日至19日，在香港上市的A股ETF已錄得近11.3億元人民幣的資金流入。此外，去年A股的表現亦相當不俗，滬深300指數去年升27.2%，跑贏恒指的-3.4%及國指的-3.9%。不過，A股今年又是否能延續勇態？今次我們訪問華夏基金（香港）高級副總裁藍國堅，為我們分析A股的投資部署。

藍國堅在投資組合管理有近14年經驗，現時在華夏基金負責管理所有ETF投資組合。藍國堅回顧去年市況：「去年初新冠肺炎在中國爆發，但中國是最快從疫情恢復的主要經濟體，國家統計局公佈去年全年中國GDP按年增長2.3%，進出口亦見增長，為全球唯一主要經濟體返回疫情前水平。」

滬深300指數料將上揚

去年滬深300指數上揚，他認為主要是基於寬鬆的貨幣及財政政策，以及經濟復甦預期，帶動估值反彈。展望2021年，藍國堅預期在低基數效應以及經濟活動的雙重刺激下，中國全年經濟增速或會達到8%，同時，他預計美元未必重複去年的跌勢，但仍然維持較弱的水平，因此人民幣兌美元匯率或有望穩定甚至小幅升值至6.3至6.5的水平。

「民企及新經濟佔比增加帶來較佳的盈利增長空間，今年滬深300指數有可能升至6,200點至6,500點的水平。」藍國堅補充指：「板塊方面，我們仍然看好消費、科技、醫藥及生物科技等，同時部分周期及高息股如金融及地產，都值得擇機部署。」

在看好A股的同時，藍國堅提醒大家要留意中國流動性供給，因為若以社會融資或M2貨幣供應等角度計算，流動性已出現轉角位，從內地央行的言論來看，預計2021年整體流動性仍然充足，但將會『無咁寬鬆』。

藍國堅留意到自去年12月開始，機構投資者增加在A股ETF的投資比例，最近A股強勢亦開始吸引散戶入場。「實際上，中港均有不少政策利好A股，例如去年11月1日開始，取消RQFII/QFII投資額度限制，海外投資者可投資的產品增加，同月香港當局放寬MPF投資A股限制，均增加流入A股的資金。」

國際指數料增A股比重

近年A股陸續加入國際指數，不過藍國堅認為仍有擴大的空間：「國際指數裡中國Ａ股的納入因子仍然低，例如MSCI只有20%，隨著中國資本市場開放，長遠很大機會逐步上升。」

「根據港交所截至2021年1月21日的數據，相比港股，A股市場規模及成交量比港股大，市場寬度較大，例如滬深兩市市值達到80萬億元人民幣，香港只有53萬億元，前者大約是後者的1.8倍，而滬深兩地成交亦達到香港的4倍。從資產配置來說，A股可提供香港投資者不同的選擇。」



過去A股不時出現急升後急跌的情況，部分是由於A股以散戶為主，不過藍國堅認為近年情況逐漸改變：「Ａ股市場的結構性變化值得留意，機構投資者的佔比持續上升，另外散戶對於關於資產配置的認識愈來愈高，有可能更多投資公募基金而非炒股，市場變得更理性，泡沫形成的機會也較小。」

滬深300指數覆蓋面廣

然而，不少投資者對A股的認識有限，要選出優質的個股未必容易，選擇A股基金要選對基金經理，這對零售投資者來說亦不容易。藍國堅認為A股ETF是更好的選擇，因為與同類型的互惠基金相比，ETF的開支比率通常較低，又可以在交易所直接交易，而且透明度高，只要觀察ETF追蹤的指數便可以知道ETF緊貼指數的表現。

市場上A股ETF選擇不少，當中追蹤不同指數，包括滬深300指數、MSCI 中國 A 股指數、富時中國A50指數等（詳見另文）。藍國堅認為，滬深300指數覆蓋股份範圍數目多，覆蓋中國中至大型股票，有分散風險的作用，而市場熱捧的科創板的公司，滬深300指數亦有納入相關公司。與此同時，滬深300指數與MSCI 中國 A 股指數關連度高，國際投資者以後者為基準，投資前者亦能受惠。從資產配置角度看，滬深300指數跟國際其他股市的關連性較低，能達到改善風險回報比例的作用。

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（特約）

副文：

A股ETF數目多，規模有別

現時在香港上市的A股ETF有二十多隻，發行商數量亦不少，投資者選擇ETF要考慮ETF的規模及是否有足夠流通量。截至1月21日，港股市場最大的5隻ETF包括華夏滬深300（03188）、安碩A50（02823）、南方A50（02822）、PP中新經濟（03173）及標智滬深300（02827）。