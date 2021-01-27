極速5G年代 「快」就是王道

「唔駛急，最緊要快！」一句流行多年的港式潮語，道盡港人對速度有多執着，工作效率固然要高，日常娛樂如下載影片及打機，同樣追求秒速完成。隨着5G網絡逐步普及，預期普羅大眾對極速上網的要求更會不斷提高，快！在今天再不是add value（附加價值），而是necessary（必需）。

快！從來是香港特色，很多外國人來港，總會覺得港人的步速也比較快。事實上，港人做任何事皆爭分奪秒，愈來愈多食肆、外賣平台，以至巴士公司已推出Mobile App（手機應用程式），讓顧客可及早訂座、「叫外賣」，或實時查詢巴士到站資料，減少等待時間。既然連用膳、乘巴士亦不想等，當有現金周轉困難時，自然想貸款可極速到手，當中更應當符合「申請快」、「批核快」、「過數快」、「還款快」這四大條件，方能滿足港人的高要求。

摒除繁複手續 申請簡便快捷

一‧申請快：踏出借貸第一步，當然是網上申請。很多人或會問，登入財務公司或銀行網站填寫基本資料及提交所需文件，屬一般借貸申請的指定動作，如何判斷快速與否？這方面可從申請手續的繁複程度，如提交文件性質及數量，以及提供多少個人資料兩方面作考慮。

部分借貸申請要求客戶填寫大量資料，用上十多分鐘也未能完成，更遑論十分鐘快速批核了；同樣地，若要提交太多文件，一般打工仔要預先準備已大費周章，又怎能真正達致「特快貸款」的準則呢？

▲ 疫情下不少人急需現金周轉，特快批核與過數最為重要。

批核分秒必爭 貸款即時過數

二‧批核快：迅速批核是網上貸款服務的關鍵環節，若完成申請兼交齊文件，等上大半天仍未知批核結果，在極速上網的今天，已屬難以接受，一般人對批核時間的要求已縮短至幾小時，甚或以分鐘計算。

三‧過數快：借貸人士普遍急需現金周轉，特別在疫情持續下，不少人受糧期不準或小本生意經營困難等因素影響，在找卡數、支付租金，或繳交存倉費等各方面，皆有心無力。若批核後還要等上數天才收到貸款，可能已需承擔逾期交費的罰息，一切或已太遲。

四‧還款快：這是較多人忽略的部分，但還款方式愈方便，自然可提升借貸人士的還款速度，由此亦可避免遲交還款；此外，若利息可隨本金遞減，更有助減輕還款壓力。

▲ 貸款過程快捷方便兼現金即日到手，正有助借貸人士極速解決如清卡數等不同生活難題。

電腦系統快速審批 現金即日過數

因此，大家選擇特快網上借貸服務時，不妨留意是否齊備以上四大條件。而基本上一線的信貸公司都能具備這些條件，就以Cashing Pro為例，無論網上或電話申請，皆可在一分鐘內完成，更特設【免入息證明x小額貸款】，專為不方便提供入息證明的人士度身訂造，申請人可以在未提供入息證明文件下，就獲得初批貸款額，若申請人滿意初批貸款金額，就即可簽約領取貸款，實現真正少文件、慳時間的貸款程序。相反，若申請人覺得初批貸款額並不足夠，亦可選擇後補入息證明文件，再透過自家開發的電腦評分系統進行分析，就有機會提高貸款批核額。

此外，所有Cashing Pro貸款申請均可透過網上提交所有申請文件，最快十分鐘內作出批核，現金即日到手。申請人在整個貸款過程可以毋須露面，實現真正【貸款零距離】！充分滿足港人對「快」的要求之餘，在疫情下足不出戶即可獲得貸款，更能保障健康。

至於還款方面，Cashing Pro的客戶可到全香港各7-11 (7-eleven) 分店，透過專屬還款QR code入數並上載收據，即可輕鬆還款，快捷方便；加上具有「息隨本減」的特色，即 每月繳付款項多於最低還款額，下期利息便會根據最新剩餘的本金計算，利息隨之然變少，有助減輕利息支出，比坊間大部份銀行或信貸公司的「定息定額」還款計劃更具彈性。

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