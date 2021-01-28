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迴避

副刊版 2021/01/28

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「磁力共振並沒有輻射，你可以放心。」醫生見病人拒絕檢查，便進一步解釋。

「我不擔心輻射。」中年女士回答。

「那是否因你有幽閉恐懼症？」這是另一常見解釋。

「醫生，也不是。我就是不想做腦部磁力共振。」她患上ALK陽性肺癌，腦轉移機會高達40%以上，磁力共振檢查絕對重要，其有否腦轉移會改變治療策略。

她丈夫終於忍不住開口：「她不想做就是因為她怕知道結果！醫生你不要管她，給我們安排好了。」

倘病人不同意的話，醫生也不能勉強，惟有說服才是辦法。隨後十分鐘，醫生不厭其煩詳細地解說；惟十分鐘過後，答案依然沒有改變。

她所怕的，是失去自主能力，從她個人經驗認知，腦轉移是痛苦不堪的，故此，她寧願不知道、不面對，心理學上，稱之為Avoidance（迴避），是人類應對壓力方法之一，明知道這是危機，但故意迴避不去處理、不去想、不去理會，便能短暫減少心理壓力，只是這短暫逃避最終會帶來更多焦慮和壓力，就如這病人拒絕磁力共振，回家後她定會繼續擔憂自己會否有腦轉移，隨後日子更會疑神疑鬼，甚麼手腳麻痺也會與病情掛鈎，這樣的心理很不健康，也不是解決問題的方法。

「迴避」這心理應對方法自幼建立，根深柢固，也非用理性能夠改變，醫生只能用時間去解破。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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