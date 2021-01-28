一月初，內地卸粧濕紙巾品牌「全棉時代」發布廣告，隨即引起內地網民和傳媒狠批，造成一場關公災難。賣卸粧濕紙巾廣告，理應無太多伏位，若沿用傳統做法，找個女模特兒示範用完濕紙巾卸粧後，肌膚白滑乾淨，頂多是沒有創意罷了，但至少穩陣正常。究竟如何賣，會賣到爆出個公關災難來呢？

廣告的故事是這樣：一名樣貌娟好的年輕女子晚間於街上行走時，後面有心懷不軌的色狼尾隨，當色狼靠近時，女子靈機一觸，馬上拿出卸粧濕紙巾趕快落粧，卸粧後的年輕女子，真面目變成一個男人，一回頭，馬上把色狼嚇到別過頭跑掉。

廣告一出，內地網民大罵侮辱女性，因為它暗示女性化粧前後兩個樣，《中國婦女報》狠批「廣告美化（／淡化）（意圖非禮／甚至強姦）的犯罪者、醜化受害者，充滿了偏見、惡意和無知」、「侮辱女性」，並道：「被冒犯的廣大女性消費者會用腳投票」，呼籲女性抵制品牌。

此廣告屬低級品質，想搞笑而不好笑，還引來關公災難；最敗筆之處是，廣告自製負面聯繫——用了卸粧濕紙巾後，真面目醜得像個男人。這樣得罪女性，想有好下場都難。另外，任何廣告的目標，都是在目標群眾腦海中，產生正面聯想和希望，但看此廣告，把產品跟犯罪、醜到像男人、連色狼都掉頭走等負面畫面連結，還有令人想購買的意慾嗎？

但事件還未完，由於內地負評太多，廣告最終下架，然而，之後的致歉文又徹底地燃點公憤，皆因整篇文章的篇幅只有兩成是表示歉意，其餘八成都在自誇公司的產品、專利技術、公益活動、直銷店數目等，遭內地網民再次大罵：「究竟是在道歉還是在營銷？」

道歉是學問，一個好的道歉可以令人順番條氣，條氣一順，就是一個危機的轉機，但環看近年很多案例，應道歉而賴死不道歉有之，道歉道到不痛不癢有之，道歉道到唔拖唔水亦有之，不禁要問一句：好好地道個歉唔得嘅咩？！