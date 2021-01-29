迎合新盤獨特性 以潮流色調打造嶄新浴室

每個人對理想的家都有不同要求，家居的每一個細節也需要精心設計。浴室是不少人放鬆精神的地方，故浴室設計同樣是生活空間非常重要的一部分。若希望令浴室設計更有特色，可以在顏色配搭上花多點心思。以地產商新世界發展（下稱新世界）為例，近期就有不少新盤引入了不同的潔具和浴室配件，令人耳目一新。

新世界項目管理部高級項目總監陳志偉Edwin Chan表示，現今的業主對居住質素不斷提升，除了具備設計感外，亦追求舒適和健康的環境。因此，不少本港地產發展商在新盤的裝修設計、用料方面亦各有特色，以新世界為例，他們會開發不同的專利設計去方便用家的日常生活，同時亦為居所注入顏色的元素，加強設計特色。

▲ 新世界項目管理部高級項目總監陳志偉。

要在家居室內設計中展現風格，首要的是決定整體用色和格調。陳志偉以服裝搭配作比喻：「外出的時候，大家也不希望和別人『撞衫』，屋苑的設計亦不例外，業主通常希望屋苑能夠有一個主題來展現獨特性。」他表示，新世界旗下的屋苑並非單純一座建築物，而是希望能構建一個具有獨特性的社區，展現新世界的品牌個性「The Artisanal Movement」。

挑戰傳統用色 配合屋苑主調

「The Artisanal Movement」包含了工匠精神的精益求精，以新世界在浴室上的創意巧思為例子，他們挑戰了浴室的傳統用色——白色和銀色。傳統浴室透過白色營造光潔明亮的感覺，並搭配百搭的銀色水龍頭等配件。然而新世界則選擇了特別顏色的潔具，令浴室外觀富有新鮮感的同時，能夠配合整個屋苑的設計主調。

陳志偉舉例：「我們其中一個屋苑採用了北歐簡約風格，因此特別選用了湖水綠色、啡色、金色為主調，希望營造出一個北歐農莊的悠閒舒適感覺。由屋苑的地下大堂到家居的每一個角落，我們也希望可以統一整個設計感。」新世界的設計團隊特別將該屋苑的浴室設計了Cashmere這一種新顏色。

▲ 浴室的衞浴用品如洗手盆、馬桶等，使用了特別的Cashmere顏色，打造悠閒舒適感覺。

經多番試驗 終研新色Cashmere

Cashmere顏色的配搭是經過新世界多番市場調查、訪問後總結出來的方向。陳志偉直言，設計能夠落實，合作夥伴衞浴品牌Kohler的支持是關鍵。「要實踐The Artisanal Movement並不容易，這個試驗的過程要花很多功夫，精益求精，而Kohler也很認同這一種精神，樂意和我們一起接受挑戰。」

衞浴用品跳出傳統用色，能夠為設計師帶來更多的設計空間和可能性。浴室不再是一成不變的白與銀色，著名衞浴品牌Kohler突破傳統框架，積極創新和嘗試。陳志偉分享：「我們請Kohler特別試調了很多不同的顏色，進行反覆的試驗和驗證，不斷修改，最終選定了這款Cashmere顏色，在推出市場後，成功得到很多客戶的認同和讚賞。」他更表示，和Kohler及代理商安利公司的合作正正展現了1+1大於2的力量。

專利設計 優化用家體驗

除了在室內設計為業主帶來獨特性，一個好的設計更重視用家的使用體驗，因此新世界特別注重生活細節，為住戶設計了不同的專利設計，令他們的生活更方便、更高質量，例如為浴室設計出一款三合一洗衣機櫃，由洗衣機、熨衣板到晾衫架一應俱全。

「業主對於樓盤的質量、設計等方面有很高的要求，不能夠再採用一成不變的罐頭式設計。」陳志偉認為未來的室內設計有兩大趨勢，首先是大眾對生活質素的追求，令大眾重視衞生和健康環境，對浴室的設計要求愈來愈高，其次是居住環境的設計需要有主題和特色，甚至是度身訂造，在顏色搭配、潔具和設備的選擇上滿足不同需要的客戶。

（資料由客戶提供）