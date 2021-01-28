為炸魚薯條 世界有了200海里經濟區

英國人因着對炸魚薯條的熱愛，對用鱈魚烹製炸魚薯條的執着，為了雪白鮮嫩的鱈魚扒，曾經差點和冰島開戰，並導致200海里專屬經濟區這個概念的確立，大多數國家從此宣布自己的200海里經濟區，可以說炸魚薯條改變了海洋法。

英國人炸魚主要用鱈魚，歐洲鱈魚產區集中冰島海域，早在15世紀英國人已在那裏捕撈。19世紀末，英國人用拖網漁船，自然收穫更豐，但就被其他歐洲國家批評是過量捕撈，傷害他們漁業利益。當時炸魚薯條在英國才剛出現約30年，又好味又方便，如日方中，非常受歡迎，英國人沒理會過量捕撈鱈魚的聲音，繼續在冰島一帶海域捕撈鱈魚，「你有你嘴藐藐，我食我的炸魚薯條！」

據報道到二戰前，英國人在該水域捕魚量為其他海域捕魚量2倍以上。1944年冰島共和國成立，魚類產品出口曾佔國家總出口70%至80%，對她來說附近海域豐富的鱈魚量，不是美食來源，而是賴以生存的主要資源。英國人那樣做，直接威脅冰島的生存，一系列爭端就此展開。

與英軍「鱈魚戰爭」冰島3度擴禁漁區

二戰之後，冰島先後3次宣布擴大本國海上範圍，以保護漁業資源免被人攤分。第一次在1958年，由之前的冰島對開4海里範圍擴大至12海里。歐洲多國漁船紛紛離開到12海里界綫之外捕撈，只有英國拖網漁船繼續逗留，並由英國海軍保護，但在冰島人不斷干擾下幾乎捉不到魚，直到1961年不得不承認冰島12海里的海上範圍。

1971年，冰島將禁漁區擴大至50海里，第二次爭執爆發。冰島海岸防衞隊更針對拖網漁船，出動割網機，割斷進入界綫內英國漁船的拖網。漁船不僅丟掉漁獲，還損失拖網設備，一年間近70艘英國漁船遭殃，惹惱了英國政府。英國派出7艘戰艦去恐嚇冰島，冰島卻不讓步，揚言與英國斷交。

論軍事實力，冰島自然不是英國對手，但在二戰後冷戰格局中，冰島這個小島國也不好欺負，屢屢威脅退出北約，加入蘇聯陣營；又向美國施壓，揚言不解決冰島海域問題，就關閉冰島的美軍基地。在北約和美國施壓下，事件不了了之。

1975年，冰島將本國海上範圍再擴大至200海里，英國人又損失數十張漁網。面對冰島一次又一次擴大海上範圍，還針對英國漁船，英國艦隊再次開進冰島海域，冰島亦派出軍艦，雙方對峙，海上衝突一觸即發。一年後在北約調停下，雙方沒有再進一步。適逢聯合國海洋法公約制定期間，冰島利用「專屬經濟區」概念，提出在離領海基綫200海里區域內，一個國家擁有其漁業資源捕撈的自由。冰島爭取輿論的努力，得到大部分國家支持，最終《聯合國海洋法公約》對專屬經濟區範圍的規定，就採用了200海里的標準。

英國和冰島共發生3次人稱的「鱈魚戰爭」，本來去年底英國與歐盟的脫歐後貿易談判，如果談不成分分鐘出現類似情況。英國和歐盟之間的捕魚權談判，分歧一直很大，各不相讓。不過今次就主要是自己海域被其他國家漁船進入的問題，而不是自己強行入了別人地方如冰島引起爭議。

70年代，英國根據歐盟《共同漁業政策》，對其他歐洲國家開放捕魚權，歐盟為成員國分配捕撈配額。在英國海域，英國漁民從歐盟獲得的捕魚份額只有8%（以價值計算），大部分英國海域捕撈額都分給了其他國家，例如英倫海峽的鱈魚85%配額分給法國，讓英國漁民感到被出賣。

被束縛幾十年後，英國漁民希望今後對捕魚有更大掌控權。英國政府於是提出為歐盟提供3年過渡期，過渡期內歐盟漁船可繼續在英國水域捕魚，同時享有預先商定的配額。3年過後，每年談判一次如何繼續。此外，歐盟還需要在過渡期內，逐漸削減在英國水域的捕魚量，最初要求是3年內削減60%。後來英國逐漸讓步，允許5年過渡期內捕魚量削減約35%。英國官員表示，最終希望將80%歐盟擁有的捕撈配額歸還給英國漁民。

談判桌另一邊，如果歐盟漁民被禁止在英國水域捕魚，那麽其他國家之前建立的漁業產業鏈將無以為繼，影響很多人生計。因此以法國、比利時為代表的歐盟成員國希望，在漁船准入英國方面維持現狀，即可以到英國海岸綫12海里外捕魚，而不是200海里專屬經濟區外捕魚。

歐盟同時提出將他國漁船在英國水域15%至18%的捕魚配額（以價值計算）歸還給英國。份額雖然比目前8%的比例要高出不少，但距離英國的要求仍然相差甚遠。歐盟與英國提出的方案，都遭到對方逐一否決，雙方都不敢輕易讓步。原本只佔英國或歐盟經濟很小部分的捕漁權，成為此次談判最棘手議題，除了相關經濟利益考量外，亦同政治博弈攸關。

英國漁民 成約翰遜脫歐背後力量

雖然漁業在英國GDP中僅佔0.04%，但政治意義卻不小。漁民是支持英國脫歐的選民中聲量最高群體之一，在脫歐運動以及大選期間，漁業一直是主導脫歐的首相約翰遜着重強調的領域，他多次承諾英國漁民會重新取得「對英國水域的全面掌控」，類似言論迎合了漁民訴求，漁民亦反過來成為約翰遜堅持英國脫歐背後的支持力量。

去年底，英歐最終達成協議，英國同意讓歐盟漁船繼續進入現在的英國海域，並給予5年半過渡期，但在英國水域捕魚量需削減25%，之後雙方定期重新評估配額比例，英國漁民普遍覺得約翰遜政府捍衛英國漁民不足夠，讓步過多。

上世紀中起的20多年裏，英國不惜出動海軍進行「鱈魚戰爭」，來捍衛吃炸魚薯條的權利。有人建議英國人改吃其他魚，但他們堅持只願吃炸鱈魚，問題直到今天仍然存在，就是鱈魚大多要從歐盟進口，英國水域不多。故此為了個口，英國始終要被人捏着喉，多出色的政治家也無辦法。