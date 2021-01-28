3招吸業務委託人 打造海運業集群

由於新冠肺炎疫情衝擊，香港港口吞吐量在2020年1至5月延續了2019年全年下跌的趨勢，更在2020年1月按年大跌15.9%。不過在下半年（6月到12月），除了8月出現輕微下跌之外，葵青貨櫃碼頭的貨櫃吞吐量，始終保持按年小幅增長。這可能與內地經濟率先從疫情打擊中復甦，進出口量增大，以及香港本地疫情在6月之後曾相對受控，經濟活力緩慢恢復有關。

不過，一個不得不面對的現實問題，就是隨着內地，特別是香港周邊港口快速發展，以及內地可能會逐步開放沿海運輸權，香港港口未來面臨的競爭壓力會更大。因此，特區政府從2016年提出發展「高增值航運服務業」的方向是正確的，也必須繼續堅持。但「高增值航運服務業」該怎麼發展，以及如何發展，是特區政府和本地航運業界需要考慮的問題。

發展高增值航運服務業，與做大做強海運業集群息息相關，而海運業集群的核心問題，則在於是否有足夠的業務委託人來港興業展業。沒有業務委託人的高增值航運服務業，只能是無本之木、無源之水，海運業集群也只能成為一紙空談。

定長遠策略 促高增值海運業發展

在2018年《施政報告》中，除了推出8項支持和提升高增值海運服務發展的措施外，還提出要推行額外措施，鼓勵更多海運業的業務委託人，如船東、營運商和船舶管理者等，利用香港作為業務基地。時隔2年之後，2020年《施政報告》附篇披露，政府已經成立「包括業界成員的專責小組，研究稅務措施，以鼓勵更多海運業的業務委託人選擇香港作為他們的營運基地。」由此可以看出，該專責小組的主要研究方向，僅是通過「研究稅務措施」吸引業務委託人來港。坦白說，無論是從主觀和客觀條件來看，僅憑稅務優惠已經很難起到大規模構建海運業集群的效果。

首先，香港已經在推行低稅政策，包括豁免香港註冊船舶從國際營運所得利潤的利得稅、與多個國家及地區簽署避免雙重課稅協定、上述針對船舶融資租賃的稅務寬免，以及未來推出的海事保險稅務優惠等。在面對財政赤字，以及社會目前正在討論擴闊稅基的情況下，通過進一步減稅的方式吸引業務委託人，不僅可能不合時宜，成效也未必顯著。

其次，興業展業對於一個企業來說，是一項長期投資。環伺香港周圍的競爭者，包括新加坡，以及內地的上海、廣州和深圳等，不僅同樣推出多項稅務和財政優惠，社會穩定和經濟發展方面都已超越香港。香港在經歷社會暴力事件、新冠肺炎疫情衝擊，以及《國安法》推出等影響下，很多企業不會僅僅因為香港再推出一些稅收優惠，就作出長期投資的打算。在這種情況下，圍繞研究吸引業務委託人，特區政府應攜手業界，從3方面着手相關工作。

第一，制定航運業長遠發展策略。特區政府在2017年《施政報告》中曾提出，要積極與業界攜手制定全方位策略，以推動和促進香港海運業和高增值海運服務的發展，以及吸引外地海運企業來港。但遺憾的是，不僅此後3年的《施政報告》中再未提及制定全方位策略，迄今也未見推動制定該策略。雖然香港奉行自由經濟，但這與政府着手制定行業發展長期策略並不矛盾。無論是英國，還是新加坡，都在近年制定了各自的海運業發展長期規劃，也未見有人批評英國和新加坡背離其自由經濟發展理念。

本屆特區政府提出，在經濟發展方面要更加「積極有為」，成為行業發展的「促成者」和「推廣者」。因此，特區政府更應攜手業界，結合「一帶一路」和「大灣區」發展，為吸引業務委託人、擴大海運業集群、發展高增值航運服務業謀劃未來。在策略推出後，特區政府才能更好因地制宜，有效施策，航運業不同領域和企業才能更加清楚明瞭特區政府的相關政策，為在港興業展業早作打算，投入更多。

設海運發展專員 當業界政府橋樑

第二，研究開設海運發展專員。其實航運業界一直呼籲特區政府，為航運發展成立法定機構，早在2014年發布的《提升香港作為國際航運中心地位》的顧問研究報告中，就建議成立相關法定機構。但由於種種原因，特區政府最終選擇在2016年成立海運港口局這一諮詢機構。

過去4年，海運港口局進行了不少工作，包括組織一年一度的海運周活動，研究並推出上述相關稅務措施等，但由於其相關屬性所限，海運港口局始終無法在業界最需要的時候，及時跟進相關措施。例如面對港口吞吐量不斷下跌，海運港口局無法整合港口運營商，推出有效解決措施；面對疫情大流行導致船員無法正常換班，海運港口局幾乎無法響應業界號召，採取任何積極應對措施。

再例如，2020年香港海運周受疫情影響而取消，海運港口局也未能及時推出相應補救措施，宣傳香港海運業發展。相反，新加坡得益於其獨立法定機構Maritime and Port Authority的工作，在過去10餘年領導了新加坡海事中心建設的快速發展。

業界理解成立一個法定機構，需要進行大量工作。在這種情況下，退而求其次的選項，可能包括成立一個類似金融發展局的獨立海運機構，或是先成立一個類似「一帶一路」和「大灣區」發展專員的海運發展專員，也是業界可以接受的。一旦成立，相關機構或專員領導研究和制定相關政策，安排組織宣傳和推廣工作，並成為業界與政府的橋樑，及時因應業界需求作出政策調整和推出措施。

向內地海運城市 宣傳港航運業

第三，向內地主要港口海運城市宣傳和推廣香港航運服務業。內地沿海很多港口城市當然都值得去進行宣傳和推廣，作為起步，有必要選擇海運業及航運服務業最集中的幾個地方，例如大連、青島、上海、寧波和廣州等地。推廣模式傾向以小型座談會或中型研討會為優先考慮，邀請1名政府主管官員，以及4至5名、分別來自上述高端航運服務業領域的香港海運業代表人士，以對談、小組討論等形式，與當地航運業代表進行深度交流，闡述政府的政策措施、行業發展現狀和優勢等。

此外，亦應加強與內地主流航運媒體溝通，通過他們的微信公眾號、雜誌和其他社交平台，向內地及時推廣香港有關海運和港口業的最新政策措施，以及業界利好動態。

▲ 隨着內地特別是香港周邊港口快速發展，以及內地可能會逐步開放沿海運輸權，香港港口未來面臨的競爭壓力會更大。（資料圖片）