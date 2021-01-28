Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與 行政人員版 2021/01/28 分享： 【本報訊】本年年初，Google員工宣布自發組織內部工會的消息，成為科技界近期熱話。最近有報道指出，該工會合併來自美國、英國、德國及丹麥等10個國家共13個工會，聯同全球不同地區員工成立「Alpha ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 台企向8800員工 送Apple Watch SE 2021/01/27 台企向8800員工 送Apple Watch SE 奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌 2021/01/26 奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌 俄解除部分就業限制 女性可駕駛火車 2021/01/25 俄解除部分就業限制 女性可駕駛火車 英企研「情緒手環」 了解打工仔WFH狀態 2021/01/22 英企研「情緒手環」 了解打工仔WFH狀態 Tesla聘遙距工作職位 須處理CEO網絡負評 2021/01/21 Tesla聘遙距工作職位 須處理CEO網絡負評 美國 Google Alphabet（美：GOOG） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入