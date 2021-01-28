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Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與

行政人員版 2021/01/28

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【本報訊】本年年初，Google員工宣布自發組織內部工會的消息，成為科技界近期熱話。最近有報道指出，該工會合併來自美國、英國、德國及丹麥等10個國家共13個工會，聯同全球不同地區員工成立「Alpha

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欄名 : Good Job Insight

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