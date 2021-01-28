在家上課穿校服？ 免淪形式主義

本港有學生在社媒上發帖，表示學校要求在網上考試時仍要穿着校服，引起網民討論。穿校服等行為或有助在疫下為生活帶來規律，但教師除關注形式以外，還需盡量改善網上教學方式，幫助學生適應。

本地中小學因應疫情已暫停面授課堂，轉為電子教學，臨近考試期，學生都要在家應試，一名學生在Facebook專頁「名校Secrets」上表示，考試測驗全部安排在家中進行，但校方仍要求考試期間需穿校服。該名學生認為是無理要求而不從，遂收到校方的警告信息。網民對此意見不一，有人認為家中無必要穿校服，也有人認為穿校服是上課的基本紀律。

澳私校倡穿校服 添歸屬感

校方究竟是否應該要求學生穿校服？強制要求或無必要，但此類做法仍值得學生考慮。據英媒BBC報道，蘇格蘭一位6歲男童自去年起決定在家上網課時穿校服，只是為了令生活更有規律，該做法已獲當地不少兒童響應。當地不少家長認為，在上課時穿校服有助子女分清生活與上課時間，專心在上課時做上課的事，及感到自己仍是學校的一分子。

澳洲不少學校並無校服要求，一般只有私立學校才有校服要求，當地有私立學校要求學生上網課期間穿着體育校服，提高對學校的歸屬感。教育學者Nick Jolly認為，上網課如何做到高度仿真甚為重要，因維持不變的規律是疫下避免學生焦慮的關鍵。

保持生活規律 減學生焦慮

疫情打亂生活作息及規律，無疑是精神健康惡化的一大原因，若準時起床、穿校服等行徑有助維持生活中的儀式感與正常感，也是一件好事。但若學生認為穿便服反而更舒服，學校可否酌情處理，更為體諒學生？

更甚者，對教師而言，形式終究是形式，學生面臨的最大問題是適應電子教學，據工聯會屬會教育工作人員總工會今年公布的一項調查，47%教師認為學生受環境影響難以專心上網課，21.3%則認為難以向學生收集網上功課、作業質素較參差。

美國教育科技機構AdmitHub表示，電子教學最大的問題是學生與教師有物理距離，教師難以察覺學生的難處、及有否真正受教，宜善用科技幫助自己了解情況，例如用匿名問卷或電郵等方式收集學生意見，讓學生放心向自己提供意見及反饋（見表）。

助學生適應網課 疫下癥結

此外，學校也應適量調整對學生的要求，因疫下的壓力及環境改變等因素，或導致學生需要多一倍的時間完成功課，因此宜更體諒學生，例如評估學生的學習進度改為有否每周（而非每日）完成指定功課。

教師在疫下應更重視幫助學生克服網上教學帶來的不適應，以及更重視他們的心理需求，要求穿校服的原意雖好，但不應淪為形式主義。

▲ 上網課如何做到高度仿真甚為重要，因維持規律是疫下避免學生焦慮的關鍵。（資料圖片）