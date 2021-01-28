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Google Maps 供美疫苗接種資訊

行政人員版 2021/01/28

分享：

Google Maps最近計劃推出新功能，為民眾提供疫苗接種等資訊，方便尋找鄰近接種地點。

Google發現，最近用戶搜尋疫苗接種資訊的數量激增，於是計劃在Google Maps推出新功能，顯示疫苗接種

...

欄名 : 科技新知

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