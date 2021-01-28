Google Maps 供美疫苗接種資訊 行政人員版 2021/01/28 分享： Google Maps最近計劃推出新功能，為民眾提供疫苗接種等資訊，方便尋找鄰近接種地點。 Google發現，最近用戶搜尋疫苗接種資訊的數量激增，於是計劃在Google Maps推出新功能，顯示疫苗接種 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony旗艦相機A1 最多30分鐘8K攝錄 今日 Sony旗艦相機A1 最多30分鐘8K攝錄 Tesla擬夥三星 研5nm自動駕駛芯片 2021/01/27 Tesla擬夥三星 研5nm自動駕駛芯片 Telegram機器人 售fb用戶電話號碼 2021/01/27 Telegram機器人 售fb用戶電話號碼 iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器 2021/01/26 iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器 LG Rollable捲屏手機 開賣計劃懸而未決 2021/01/26 LG Rollable捲屏手機 開賣計劃懸而未決 疫情 美國 疫苗 Google Maps 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入