拓貨源緊追數據 嚴防疫苗「灰犀牛」

環球新冠病例突破1億，奪走近220萬條人命，疫苗是曙光，但隨時反變拖慢復常的「灰犀牛」（Gray Rhino）。香港眼下既要面對西方的產能樽頸，又要苦候內地藥廠的臨床數據，進退維谷。官員須多作幾手準備，對外緊追藥廠確保供應和交出數據，更要四出搜羅潛在疫苗，對內亦要快速堵截最新多個社區新苗頭，換取更多時間空間，應對圍繞疫苗的任何亂子。

已購疫苗恐延誤 分散投資保效

所謂灰犀牛，意指高概率、大影響，卻備受忽視的問題。特首林鄭月娥上月宣布成功預購2,250萬劑疫苗後，屢以西方諺語「隧道盡處有陽光」，寄語苦盡甘會來，惟首批疫苗連番延誤，下月底是否真能收足100萬劑BioNTech德國產針劑，盡是變數。

歐盟日前警告，舉凡區內所製疫苗要外銷，須事先通知，更有可能乾脆限制出口，意味無論BioNTech，抑或已宣布今季要減產的阿斯利康，俱有延期供港之虞。

港大醫學院院長梁卓偉接受本報專訪時提醒，為免失去預算，最好「追緊些」，每隔一天就追問藥廠供應進展。就特首已向內地要求供港的國藥滅活疫苗，他指能優先確保供應無疑更好，惟一切該以科學數據為本。

以滅活技術平台計，港府另一專家顧問許樹昌曾指，科興若未能於2月中提供臨床數據，當局就要另覓他選。國藥疫苗號稱有效率79%，更勝科興，倘能交足數據取信世衞專家，或可成本港專家的換馬參考。

事實上，不單止廣為人知的英國和南非變種病毒，巴西、美國、丹麥和德國等地皆湧現新毒株，令科學家難以說準疫苗的最終成效，包攬不同技術平台，分散投資，顯然愈見迫切。

要精準做妥追蹤 防北角成疫區

澳洲一度因為要煞停自家疫苗，亂了陣腳，惟當地愈來愈多專家追捧尚在第三期臨床研究的Novavax重組蛋白疫苗，讚其成效堪比BioNTech、Moderna等mRNA技術，還有初步證據可防病毒擴散。港府不妨趁各國仍未搶購該美國疫苗，加快跟廠方洽談，冀待資料充足時，即能敲定選它做第4款疫苗，盡速供港。

亞太多國成功抗疫，打起疫戰來遠比歐美有餘裕，只剩零星社區個案的新加坡，就幾乎對科興供應遇挫紋風不動。當地早於去年12月已接收首批BioNTech疫苗，至今超過6萬人接種，為何港府的行動竟要慢上一季，梁卓偉認為這個問題，值得大家深思。

港府屢誤戎機，未能及早遏止佐敦新填地街一帶爆疫，令病毒急速擴散，始要接連封區強檢。最新北角東發大廈和港運城雙雙爆疫後，港府要竭力做妥接觸追蹤，避免舊樓林立的北角成為最新疫區，再起火頭。緊盯及預防疫苗出亂子這頭灰犀牛，才可能把全港市民和商家撞得更傷的機會減低。

責任編輯：黃鑠安