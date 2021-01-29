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懷孕指南變反宣傳

副刊版 2021/01/29

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目前，南韓是世界上出生率最低的國家，生育率低於1。面對這個問題，當地政府需要鼓勵市民多生育，但日前首爾市政府旗下懷孕分娩資訊中心，發行最新懷孕指南，細看以下對孕婦的指引，再幻想一下，如果是南韓女性，是否仲會想生小孩？

指南建議，孕婦陀着BB時，應做家務，因為這有助減輕體重，還要「將懷孕前穿的衣服掛在容易看到的地方，如果你想暴飲暴食或不做運動，就看看這些衣服」。臨盆前，要確保家庭用品如廁紙、牙刷、肥皂充足，免令家人在生活上有所不便；還要準備好家人愛吃的小菜放進冰箱，好讓不做飯的丈夫方便使用。若預計要住院3到7天，就要在分娩前準備好丈夫和孩子們每日替換的內衣褲、襪子、襯衫、手帕、外衣等衣物，整理好後放在抽屜。生產後，「別太邋遢」，要極速瘦身，更要買一條髮帶，因為生產後將會有段時間不能洗頭，為免「被丈夫看到蓬頭垢面的樣子」，要把頭髮紮起來。

指南一出，遭大量網友指摘和抵制，南韓女性固然大罵，很多女性表示，多虧這份指南，看完不但不想生小孩，連婚也不想結了；即使連南韓男性也在罵：「把男人看成不能自理的嬰兒般，是一種低能和恥辱！」首爾市政府處理是次危機只做了兩個動作：一、把指南下架；二、指內容在發布前未經徹底審查。這顯然不足以平息人民的情緒，據悉，現時已有人發起抵制行動，要求相關官員公開道歉，並接受懲戒。事件亦跳出國際，CNN形容，指南韓的性別平等意識仍停留在1950年代。

認識一位留美唸書的南韓女性，能幹又美麗，但她寧願留在香港工作也不願回國，未婚的她告知，女性在南韓若到中年還未婚，會遭人非議，連家人也會覺得尷尬。南韓近年的流行文化和電子科技產業，在國際上表現甚為亮麗，但男尊女卑的意識及一些固有觀念，卻仍那麼根深柢固。看完這份懷孕指南，愈發享受做一位香港女性。

（編按：本欄由2月1日起，將改為逢周一至五刊出，敬希讀者垂注。）

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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