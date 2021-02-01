滙豐FinFit調查：老中青財務目標大檢閱

新冠肺炎疫情打亂人們生活節奏，經濟前景不明朗下，如何有信心地邁向人生不同財務目標？ 最新的滙豐「FinFit」調查顯示，各年齡層的港人有不同財務目標，年青人想進修、中年人渴望置業，中年以上則盼準備退休生活。要實現目標，講求財力外，理財健康是否夠「Fit」同樣重要。

逆境下理財有變 增持現金添安全感

滙豐在2020年9月至10月訪問了約1,500名年齡介乎18至64歲的香港銀行用戶。調查涵蓋4大範疇，包括理財習慣、理財知識、理財計劃及財務保安及安全。以100分為滿分，港人整體理財健康水平為66分。

面對失業率高企，理財要靈活變通，應變能力高的港人傾向增持現金，現金及儲蓄佔流動資產的比重增至66%，而投資方面就趨於審慎。港人縱有財務憂慮，但三分之二的受訪者表示， 目前的現金儲備足以應付六個月的基本生活開支，有足夠的抗逆力「撐得起」。

置業為港人首要目標

對於未來10年理財大計，每個港人普遍有2.2個財務目標，以在港置業為首要目標（33%），其次為退休（30％）。超過三分之一未置業的受訪者都希望一圓置業夢（34％），另有3成業主希望再添置物業。

年輕人理財規劃較弱 進修為首要目標

年輕人身為社會新鮮人，他們最希望升學進修。滿懷理想的他們如何踏出第一步，實現財務目標？滙豐「FinFit」調查發現，18-34歲受訪者的理財健康得分為64分，較平均的66分略低，他們有良好儲蓄習慣，但在理財計劃方面（55分）較為遜色。年輕人不妨將目光放遠，積極裝備好自己，逐步實現夢想。

中年冀在港置業 籌備子女教育基金

人到中年，組織家庭後，追求財務目標從未停步。調查顯示， 35-49歲的受訪者，視在港置業與孩子教育基金為首要財務目標。他們重視家庭責任，行動力十足，62%已開始為子女教育籌備資金，另48%會獨立儲蓄並檢視儲蓄進度。只要有紀律地執行理財計劃，想培養子女成材其實不難。



中年以上理財最Fit 有心又有力

隨着年齡增長，人生閱歷的增加，50至64歲的受訪者，理財健康得分達69分，為各年齡層最高。他們臨近退休年齡，以在港退休為首要目標，其次則為海外退休及置業。



提高FinFit水平 增實現目標信心

如何才能有信心地邁向人生不同目標？根據調查，受訪者理財健康水平和實現目標信心息息相關，「財政非常健康」的受訪者， 對實現財務目標的信心較「財政不健康」的組別高出5倍。FinFit得分較高者，會為實現目標而開始儲蓄，並徵詢專業意見、制定理財計劃及定期檢討。從今日開始起步，滙豐「FinFit」平台讓市民評估自己的理財健康水平，學習理財提升FinFit，助你實現理財計劃。

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（資料由客戶提供）