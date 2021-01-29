警醒文化入侵 《紐約時報》需被警醒？

76年前今天，一位傑出報人撒手人間，范安達（Carr Van Anda），曾經是《紐約時報》主編。170年前，即1851年，《紐約時報》出版，幾十年後做到破產。奧克斯（Adolph Ochs）購入後，一手重塑，振興了《紐約時報》。上世紀初，奧克斯任命范安達為主編，他創造傳奇打造出這份報章。最受談論的，包括突發報道鐵達尼號沉沒的消息，讓《紐約時報》搶到獨家並且非常詳盡的報道，一箭定江山。奧克斯及范安達的辦報宗旨，今天依然印在報頭：「All the News That's Fit to Print」（刊載一切適於刊載的消息），公正地提供消息，不畏懼也不吹捧，不管涉及哪個黨派、種族或利益。

不過，近年特朗普主政，到去年出現新冠肺炎，「黑人的命也是命」運動如火如荼的時候，《紐約時報》奉行的，已經偏向着重「適於刊載」，而不是「刊載一切」。換句話說，有些他們認為「不適於刊載」的，就不會公平地刊出。甚麼是「不適於刊載」？例如明明沒科學根據，說如何能治新冠，又例如特朗普那些明明不是根據事實的言論。

在這些方面，該報及持相同看法的輿論認為，將這類不確消息同樣公平地刊登，指望讀者或網民自己分辨真假以及是否接受，是不切實際的，本來就應該由編輯把關，不許刊登，在這種情況下，「刊載一切」是不負責任的。

刊登支持軍隊鎮壓文章 輿論譁然

明知錯都登是不對的，這很容易理解，然而輿論發現《紐約時報》愈來愈着重「適於刊載」，包括一些不涉及真假，而是立場不同的消息，亦可能「不適於刊載」，包括新聞及評論。去年中，《紐約時報》評論版刊登了一篇來論文章，作者是阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton），文章旗幟鮮明地表示，支持總統特朗普調動軍隊進駐美國主要城市，鎮壓反種族歧視及抗議警暴隨之而出現的騷亂，科頓是共和黨強硬保守派，特朗普粉絲。

文章一出，引發輿論譁然，有讀者和員工不滿，搞到發行人蘇茲伯格（A.G Sulzberger）出面解畫說自己都覺得文章有問題，事後評論部主編引咎辭職。發行人還說道：「評論版刊登的觀點，應該是對當前事件的準確和善意探討。」言下之意，也不是「刊載一切」，而是他們認為「準確」，他們覺得「善意」才會刊登。

按一般理解主張用武力、推動仇恨，就非善意吧，不理背後理據為何，那麼《紐約時報》發行人的編輯準則就適用了。不過，只要生活在美國，就會知道背後還有其他「貓膩」。其他輿論很快指出，科頓的這篇評論文章，激起了支持、同情黑人反種族歧視運動的人憤怒，這些人都是人稱的自由派，民主黨支持者。眾所周知，今天《紐約時報》是美國精英報刊，自由派旗幟媒體，讀者群主要就是自由派。在幾乎所有社會問題上，《紐約時報》都旗幟鮮明站在自由派一邊，是特朗普堅定反對者，民主黨支持者。

事件中，有《紐約時報》員工支持報社刊登不同觀點，有人則不能接受觀點是煽動暴力和以軍事手法對待國民。引咎辭職的評論部主編解釋，希望給讀者看到相反觀點，這些論點都需要獲得公眾審視和爭論，不過他始終都被迫離開。

該報評論部希望引進不同的觀點引發討論，但不同的觀點並不總是受人歡迎。去年評論部另一位編輯辭職，還公開了寫給發行人的辭職信。她提到原本受聘《紐約時報》的背景，是該報高層覺得，2016年未能準確預測特朗普勝選，意味它對所報道的美國沒有精準的掌握。評論版的優先事項，是糾正這一嚴重缺陷，因此她受聘帶來不一樣的聲音：新人作者、中間派、保守派之類，自由派以外的聲音。這位辭職編輯說，構建這樣一個民主社會中思想自由交流地方的努力，最終沒好下場。她淪為不同意其觀點的同事欺凌對象，稱她為種族主義者，在公司交流平台上人格被貶低羞辱。

她認為，一種新的共識已在新聞界出現，包括《紐約時報》：真理不是一個集體發現的過程，而是小撮「真知灼見者」的「正統觀念」，這些少數人的工作，就是把這些觀念傳播給其他人。記者的文章本是記錄歷史的初稿，現在歷史是被塑造，符合某些預定敘事需要。

根據奧克斯當初辦《紐約時報》的理念，以中間派身份在一家美國報社上班，不應該需要勇氣，但今天情況似乎需要。不單《紐約時報》，美國今天的媒體人，不少是屬於所謂「警醒一代」，主要為年輕人，反對科頓文章的人正是「警醒文化」（woke culture）的表現。大約10年前，woke（醒來）這字和社會不公拉上了關係，尤其是種族不公問題，有保持警醒的意思，後來#staywoke成為Twitter話題標籤。

媒體人趨向 棄平衡報道自由評論

隨着2013年左右「黑人的命也是命」運動興起，「警醒文化」進入主流，在互聯網時代影響日大，亦滲入媒體人腦海。「警醒派」認為種族問題，尤其是對黑人的歧視，在美國是系統性並根深蒂固，必須時刻警醒並抵抗白人、或男性等「特權人群」，「警醒派」亦主張男女平權，總之是對重大事實或社會正義議題有意識並積極關注。反對者認為警醒人士玩的是「身份政治」，誇大問題，借題發揮攻擊異己。

從新聞從業者角度，雖然人們認識到沒人能擺脫偏見做到絕對公正，但多數人都認為這種理想值得追求，「警醒文化」改變了這些，使得愈來愈多媒體人放棄平衡報道及自由評論的準則。管理層亦小心翼翼以免觸犯「警醒一代」的理念，例如種族歧視黑人就不可以，而黑人亦是支持民主黨的選民，《紐約時報》等的目標群之一。

現在自由派媒體人寫稿及評論，格外謹慎，避免冒險刊登有違主流敘事語境的文章。在自由派媒體上班，不斷攻擊特朗普就能夠保證點擊率和自己飯碗，為甚麽還要刊登具有挑戰性的異議內容？「警醒文化」日趨壯大背景是美國政治的分化，而「警醒文化」又會進一步促進政治分化。我不知道范安達若在生，會怎樣面對今天在美國的新聞工作，如何和「警醒派」打交道？