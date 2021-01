警醒文化入侵 《紐約時報》需被警醒？

76年前今天,一位傑出報人撒手人間,范安達(Carr Van Anda),曾經是《紐約時報》主編。170年前,即1851年,《紐約時報》出版,幾十年後做到破產。奧克斯(Adolph Ochs)購入後,一手重塑,振興了《紐約時報》。上世紀初,奧克斯任命范安達為主編,他創造傳奇打造出這份報章。最受談論的,包括突發報道鐵達尼號沉沒的消息,讓《紐約時報》搶到獨家並且非常詳盡的報道,一箭定江山。奧克斯及范安達的辦報宗旨,今天依然印在報頭:「All the News That's Fit to Print」(刊載一切適於刊載的消息),公正地提供消息,不畏懼也不吹捧,不管涉及哪個黨派、種族或利益。

不過,近年特朗普主政,到去年出現新冠肺炎,「黑人的命也是命」運動如火如荼的時候,《紐約時報》奉行的,已經偏向着重「適於刊載」,而不是「刊載一切」。換句話說,有些他們認為「不適於刊載」的,就不會公平地刊出。甚麼是「不適於刊載」?例如明明沒科學根據,說如何能治新冠,又例如特朗普那些明明不是根據事實的言論。

在這些方面,該報及持相同看法的輿論認為,將這類不確消息同樣公平地刊登,指望讀者或網民自己分辨真假以及是否接受,是不切實際的,本來就應該由編輯把關,不許刊登,在這種情況下,「刊載一切」是不負責任的。

刊登支持軍隊鎮壓文章 輿論譁然

明知錯都登是不對的,這很容易理解,然而輿論發現《紐約時報》愈來愈着重「適於刊載」,包括一些不涉及真假,而是立場不同的消息,亦可能「不適於刊載」,包括新聞及評論。去年中,《紐約時報》評論版刊登了一篇來論文章,作者是阿肯色州共和黨參議員科頓(Tom Cotton),文章旗幟鮮明地表示,支持總統特朗普調動軍隊進駐美國主要城市,鎮壓反種族歧視及抗議警暴隨之而出現的騷亂,科頓是共和黨強硬保守派,特朗普粉絲。

文章一出,引發輿論譁然,有讀者和員工不滿,搞到發行人蘇茲伯格(A.G Sulzberger)出面解畫說自己都覺得文章有問題,事後評論部主編引咎辭職。發行人還說道:「評論版刊登的觀點,應該是對當前事件的準確和善意探討。」言下之意,也不是「刊載一切」,而是他們認為「準確」,他們覺得「善意」才會刊登。

按一般理解主張用武力、推動仇恨,就非善意吧,不理背後理據為何,那麼《紐約時報》發行人的編輯準則就適用了。不過,只要生活在美國,就會知道背後還有其他「貓膩」。其他輿論很快指出,科頓的這篇評論文章,激起了支持、同情黑人反種族歧視運動的人憤怒,這些人都是人稱的自由派,民主黨支持者。眾所周知,今天《紐約時報》是美國精英報刊,自由派旗幟媒體,讀者群主要就是自由派。在幾乎所有社會問題上,《紐約時報》都旗幟鮮明站在自由派一邊,是特朗普堅定反對者,民主黨支持者。

事件中,有《紐約時報》員工支持報社刊登不同觀點,有人則不能接受觀點是煽動暴力和以軍事手法對待國民。引咎辭職的評論部主編解釋,希望給讀者看到相反觀點,這些論點都需要獲得公眾審視和爭論,不過他始終都被迫離開。

該報評論部希望引進不同的觀點引發討論,但不同的觀點並不總是受人歡迎。去年評論部另一位編輯辭職,還公開了寫給發行人的辭職信。她提到原本受聘《紐約時報》的背景,是該報高層覺得,2016年未能準確預測特朗普勝選,意味它對所報道的美國沒有精準的掌握。評論版的優先事項,是糾正這一嚴重缺陷,因此她受聘帶來不一樣的聲音:新人作者、中間派、保守派之類,自由派以外的聲音。這位辭職編輯說,構建這樣一個民主社會中思想自由交流地方的努力,最終沒好下場。她淪為不同意其觀點的同事欺凌對象,稱她為種族主義者,在公司交流平台上人格被貶低羞辱。

她認為,一種新的共識已在新聞界出現,包括《紐約時報》:真理不是一個集體發現的過程,而是小撮「真知灼見者」的「正統觀念」,這些少數人的工作,就是把這些觀念傳播給其他人。記者的文章本是記錄歷史的初稿,現在歷史是被塑造,符合某些預定敘事需要。

根據奧克斯當初辦《紐約時報》的理念,以中間派身份在一家美國報社上班,不應該需要勇氣,但今天情況似乎需要。不單《紐約時報》,美國今天的媒體人,不少是屬於所謂「警醒一代」,主要為年輕人,反對科頓文章的人正是「警醒文化」(woke culture)的表現。大約10年前,woke(醒來)這字和社會不公拉上了關係,尤其是種族不公問題,有保持警醒的意思,後來#staywoke成為Twitter話題標籤。

媒體人趨向 棄平衡報道自由評論

隨着2013年左右「黑人的命也是命」運動興起,「警醒文化」進入主流,在互聯網時代影響日大,亦滲入媒體人腦海。「警醒派」認為種族問題,尤其是對黑人的歧視,在美國是系統性並根深蒂固,必須時刻警醒並抵抗白人、或男性等「特權人群」,「警醒派」亦主張男女平權,總之是對重大事實或社會正義議題有意識並積極關注。反對者認為警醒人士玩的是「身份政治」,誇大問題,借題發揮攻擊異己。

從新聞從業者角度,雖然人們認識到沒人能擺脫偏見做到絕對公正,但多數人都認為這種理想值得追求,「警醒文化」改變了這些,使得愈來愈多媒體人放棄平衡報道及自由評論的準則。管理層亦小心翼翼以免觸犯「警醒一代」的理念,例如種族歧視黑人就不可以,而黑人亦是支持民主黨的選民,《紐約時報》等的目標群之一。

現在自由派媒體人寫稿及評論,格外謹慎,避免冒險刊登有違主流敘事語境的文章。在自由派媒體上班,不斷攻擊特朗普就能夠保證點擊率和自己飯碗,為甚麽還要刊登具有挑戰性的異議內容?「警醒文化」日趨壯大背景是美國政治的分化,而「警醒文化」又會進一步促進政治分化。我不知道范安達若在生,會怎樣面對今天在美國的新聞工作,如何和「警醒派」打交道?