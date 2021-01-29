疫後新路向 港商須求變數碼轉型

過去一年，在新冠肺炎疫情下，香港以及全球經濟都受到嚴重衝擊。雖然近日疫苗相應面世，但在疫情反覆和病毒變種威脅下，前景仍有不確定性。在此背景下，港商更加需要積極求變，例如重組供應鏈、開發新市場以及數碼化轉型，增強競爭力，以在疫後經濟新格局中盡快復甦，並脫穎而出。

香港貿發局一直與港商同行，竭力創造商機，即使疫情當前亦不例外，並加倍努力尋求突破，以協助企業應對種種挑戰，例如早前把多項展覽及會議移師網上舉行，以及提供智能配對服務等。

歐美市場受壓 新興市場潛力樂觀

我們在2020年訂下貿發局未來3年的3大發展方向：一、協助港商利用粵港澳大灣區，開拓內地市場，以及發掘「一帶一路」的龐大機遇，彰顯香港作為環球雙向商貿投資樞紐的地位；二、推廣香港增值服務，在全球創造商機；三、在數碼時代，孕育出國際化的創業生態系統。我們將會成為集訓練學院、營銷平台、交易促進者於一身的推廣機構，協助港商立足香港、進軍內地、面向全球，掌握疫後新常態所帶來的商機。

縱觀全球形勢，成熟市場如美國、歐洲持續受到疫情打擊，以及政經因素困擾；反觀內地，經濟活動已逐漸回復正常，內需成為推動增長的主要動力；印度及東盟等新興市場的經濟潛力亦樂觀。

因應當前發展形勢，香港貿發局今年的工作重點，包括聚焦香港作為大灣區雙向商貿投資樞紐的角色、結合綫上綫下推廣資源，協助港商捕捉新常態下的商機，並特別推廣疫下需求急升的醫療健康產品和技術，以及「宅經濟」帶動的科技和產品。我們籌劃的嶄新活動及服務涵蓋6大範疇：

發展電子商貿 開拓新客源

一，增強港商競爭力。貿發局推出多項免費支援服務，如「T-box升級轉型計劃」，專責團隊會根據企業的需要，包括品牌升級、電子商貿、生產及供應鏈方案、市場開拓，推薦合適的服務，包括商務諮詢、工作坊、政府資助、市場資訊及交流機會。

我們鼓勵港商發展電子商貿和網購業務，以開拓新客源，因此成立「數碼學堂」（Digital Academy）和「網購學院」（E-tailing Academy），協助企業尤其中小企，掌握網上營銷的技巧，並透過升級版的「貿發網採購」平台以及其即時交易服務，累積實戰經驗。

二，善用全渠道推廣。海外買家目前難以來港參與展覽活動，我們今年推出首個以「網上加實體」混合模式舉行的商貿展覽「國際採購滙」（International Sourcing Show），為各行各業爭取新定單。買賣雙方可先於3月利用專屬網上展覽平台，進行商貿配對和遙距視像洽談，並在7月舉辦的實體展覽上探索更多商機。「貿發網採購」平台亦會推出全年推廣活動，協助港商接觸全球買家，首季以「居家」為主題，集中展示一系列因在家工作和學習而衍生的「宅經濟」產品，包括電腦及配件、健體器材、電玩遊戲、廚具餐具等。

我們亦正策劃全新的公眾展銷活動「時尚購物展」（Lifestyle ShoppingFest），預期在4月下旬假香港會議展覽中心舉行，推廣香港品牌及優質設計，讓港商捕捉消費者釋放抑壓多時的購買慾所帶來的商機。隨着特區政府擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，港商可善用資源，充分利用綫上綫下混合模式接觸新買家、開拓新市場。

三，發掘新行業新商機。貿發局一向不遺餘力推廣香港服務業優勢，包括金融、物流、創意產業、市場營銷和專業服務等，並鞏固香港作為環球商業樞紐和雙向投資平台的角色。我們把今年上半年的大型國際活動移師網上舉行，跨越疫情帶來的限制，連繫頂尖業內翹楚、環球商界，創造商機。

醫療健康產品 料需求續增

疫情期間，市場對防疫產品需求明顯，我們預計全球對醫療科技和健康產品的需求會持續上升，因此今年將首辦「亞洲醫療健康高峰論壇」，廣邀全球主管醫療衞生的主要官員和組織、國際科研及醫學專家、投資者和健康產業的行業領袖參與，探討產業前景，尤其聚焦亞洲龐大的市場，發掘投資機遇。我們亦計劃舉辦考察團，到訪以色列和意大利，與當地生物科技企業建立聯繫，探索合作機遇。

另外，貿發局會加強與數碼港、科技園、應科院等本地科研機構合作，在展覽會及論壇提升科技元素，聚焦推廣香港在人工智能、5G通訊、生物科技、金融科技等方面的優勢。我們亦會在多項活動新增與初創企業相關的活動，協助他們找資金、建聯繫、覓夥伴。

「雙循環」刺激消費 創新商機

四，把握內銷新機遇。內地「雙循環」政策刺激消費需求，帶來嶄新商機，貿發局推出多項新猷，協助港商進軍龐大的內銷市場。我們正構思在大灣區舉行展覽會，讓大灣區的專業買家和消費者，體驗香港的時尚設計和高質量產品。為加強推廣成效及增加互動，展覽會會把香港產品融入不同主題場景，增加消費者體驗元素，並加入網紅直播帶貨等環節，同時會安排專業買家與港企進行配對。

我們亦會全力推廣「寄售易」（ConsignEasy）服務，協助港商一站式處理進口報關、貨品配送、銷售營運、處理繳交稅款、貨款結算等事宜，讓他們可以「香港交貨、香港收錢」，更輕鬆便利地善用「香港•設計廊」的綫上綫下銷售網絡，拓展內地零售業務。

五，開拓大灣區市場。香港作為亞洲雙向投資及營商樞紐，支柱行業反彈力強，加上科創企業蓬勃，粵港澳大灣區的發展定能為港商帶來機遇。貿發局正積極籌備，全面提升深圳辦事處的功能與服務，設立「T-box大灣區服務中心」，就內銷、營商、創業、創新發展、民企國際化5大領域，協助港企融入大灣區的經濟生態，並讓香港服務業與大灣區企業攜手，尋找海外投資的項目。

我們計劃推出數碼資訊大灣區工具包（GoGBA Toolkit），提供全面及權威性的實用商務指南，涵蓋內地辦事流程及政策法規、市場信息、諮詢服務、工作坊及培訓、商務聯繫等。

貿發局亦會為港商介紹價格實惠的推廣方案，鼓勵更多企業參與我們在大灣區舉行的商貿活動，親身體驗這個市場，並實踐培訓學到的營商知識。

為進一步推廣香港服務業優勢，以及深化與大灣區各市的合作，我們今年將舉辦「粵港合作周」，以每年舉行的「創新升級．香港論壇」（SmartHK）為旗艦活動，除了跟廣東省政府以及有關單位和行業協會合作外，我們將組織香港不同單位，在「粵港合作周」期間舉辦主題或行業推廣活動，務求協助粵港企業和服務業對接，創造更多機遇，共同打造大灣區高質量發展，並助力大灣區透過香港國際商業平台，走向全球。

此外，我們的「一帶一路高峰論壇」亦會增設粵港澳大灣區主題系列活動，當中加入數碼科技及智慧解決方案等議題，共同推進大灣區科技合作，為港企帶來機遇。

六，拓展海外新市場。貿發局辦事處網絡遍及全球50個主要商業城市，在協助港商開拓海外市場扮演重要角色。中美貿易戰和新冠疫情打亂全球供應鏈，不少港商需要重組供應鏈或生產綫。在疫情下，我們會舉辦網上考察團，讓港商率先了解東盟等地的營商環境和配套，物色合適的工業園區和合作夥伴。

此外，我們亦會繼續舉辦不同類型的配對活動，促進香港專業服務和科研界、有意「走出去」的內地投資者、尋求資金的海外項目擁有者3方合作。

港當灣區東盟樞紐 抓新機遇

當疫情穩定後，貿發局將恢復舉辦重點國際推廣活動，並計劃在泰國、意大利和西班牙這些具潛力的市場舉行。

今年我們將活動名稱定為「成就機遇首選香港」（Think Business, Think Hong Kong），以確立香港作為國際商貿及投資中心的地位，並凸顯香港在連接大灣區及東盟市場的重要樞紐角色，期望為不同行業開拓新機遇。

為加強香港的國際商貿聯繫，我們將在文萊及哈薩克等新興市場成立香港商會，以擴展香港商會的全球網絡，推動他們通過香港進行區域合作。

以上是我們計劃的部分活動，希望能協助港商做好裝備，通過轉型重新啟航。港商一向適應力強、靈活應變，我們希望上述舉措有助港商開拓新市場、發掘新行業機遇。縱使前景尚未明朗，我們將與港商攜手前行，一起跨越疫境，步過寒冬。

▲ 在疫情反覆和病毒變種威脅下，前景仍有不確定性，港商更需積極求變，增強競爭力，以在疫後經濟新格局中盡快復甦，並脫穎而出。（資料圖片）