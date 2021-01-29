利東街新春呈獻 希望之蝶+如意燈籠打造蝴蝶光影藝術

牛年新春將至，灣仔「利東街」於2021年1月29日至5月2日期間，「利東街」打造中西合璧藝術裝置，呈現全新打卡位，以傳統的大紅燈籠配以AI程式，加入新春喜慶元素，頗具創意。

全新「希望之蝶．如意燈籠」

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