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Belmond傳奇經典列車 新設3豪華套房遊歐洲

副刊版 2021/01/29

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雖然疫情下大家無法出遊，但最奢華的旅遊品牌Belmond亦有新動向：旗下傳奇列車Venice Simplon-Orient-Express號推出歐陸之旅，新路綫將穿越意大利、瑞士、比利時和荷蘭等地。列

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欄名 : Travel

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