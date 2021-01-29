歐洲新路綫縱覽山河景貌

Venice Simplon-Orient-Express的幾條歐洲新路綫，包括：

1. 從托斯卡納啟程

從佛羅倫斯前往巴黎的旅程將分別於5月26日和7月14日啟程。啟程前，賓客可選擇下榻佛羅倫斯山間逸居

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