從小培養腸道健康 防炎症性腸病

中大研究發現，攝取多種食品添加劑會令破壞腸道菌群平衡、誘發炎症性腸病。炎症性腸病更可引致其他健康問題，包括癌症，預防方法除了靠注意飲食，亦不可忽視心理健康。

中大一項名為「ENIGMA研究」的項目發現，乳化劑、代糖、食用色素等添加劑可令腸道惡菌增加、抑制益菌生長，進食過量加工食品可令腸道微生態失衡，從而誘發炎症性腸病，令免疫系統異常，嚴重者可變成癌症。

學者引述2010年的數據指，本港新增病例比2000年大增30倍，相信新症在未來會不斷增加。

腸道失衡減益菌量 易染疫

本港目前約有7,000名炎症性腸病患者，此疾病目前仍無法根治，只可靠服藥及手術控制，相關徵狀例如消化道發炎潰爛、腹瀉、大便帶血及黏液等會伴隨患者一生。

美國疾控中心資料亦顯示，炎症性腸病患者比一般人更易出現呼吸道疾病、關節炎、腎與肝病等健康問題。

炎症性腸病成因仍有待更多研究，但除食品添加劑以外，有多種因素可增加人們患上的機率。

據美國馬約診所，家族中曾有人患上、抽煙及服用非類固醇消炎止痛藥等，皆屬於炎症性腸病高危因素。

中大去年發表全球首項針對新冠肺炎患者腸道微生態的研究，指出患者腸道微生態失衡、能夠抑制病毒入侵的益菌數量減少，足見腸道微生態對疫下身體健康的重要性。然而，市面上的益生菌產品未必有效幫助改善情況，因胃酸、高溫、潮濕等都可減低活菌量，中大學者希望未來能夠製成益生菌補充劑，增強免疫力。

要避免患上炎症性腸道，還需從日常生活習慣入手。中大醫學院院長陳家亮建議，腸道健康需從小培養，不但應該避免攝取破壞腸道微生態的食品與藥物（包括代糖、抗生素、含乳化劑食品），亦應經常做帶氧運動。此外，可向醫生查詢合適自己的飲食及健康補充劑，因不同人有不同需要。

多做運動吃莓類 減攝添加劑

市民亦可考慮進食多種有益腸道健康的食品，包括深色莓類等（見表）。心理健康亦與炎症性腸道有一定關係，科研期刊《Gastroenterology Research》2013年一項研究顯示，人體在經歷壓力時會自然產生皮質醇（cortisol），雖不是引致炎症性腸道的原因，卻可刺激免疫系統導致徵狀加劇。若本身有類似問題，則應嘗試透過瑜伽、冥想、運動等方式，幫助自己放鬆。

腸道健康與免疫系統密不可分，市民疫下應盡可能在家煮食、避免攝入過多添加劑，並注意生活習慣。

▲ 腹痛、腹瀉、大便帶血等，可能是炎症性腸病徵狀，市民切忌忽視。（資料圖片）