新經濟抬頭 「得數據者得天下」

「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化。」這句話大家都有聽過。若論現今最有「Power」（權力）的行業，非科網業莫屬。我相信未來5至10年將會都是「得數據者得天下」，但始終不變的是權力過大所引發的惡劣後

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