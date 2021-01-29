新經濟抬頭 「得數據者得天下」 行政人員版 2021/01/29 分享： 「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化。」這句話大家都有聽過。若論現今最有「Power」（權力）的行業，非科網業莫屬。我相信未來5至10年將會都是「得數據者得天下」，但始終不變的是權力過大所引發的惡劣後 ... 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 港青創新創業 放眼世界新體驗 2021/01/25 港青創新創業 放眼世界新體驗 SaaS數量多 嚴選當中必需品 2021/01/22 SaaS數量多 嚴選當中必需品 疫下物流業挑戰大 區塊鏈助管理 2021/01/18 疫下物流業挑戰大 區塊鏈助管理 善用SaaS 迎職場新常態 2021/01/15 善用SaaS 迎職場新常態 智能分藥機 精準配藥「不求人」 2021/01/11 智能分藥機 精準配藥「不求人」 商業 科技行業 科技產品 創新科技及應用 Facebook Google Google Photos Instagram WhatsApp 經濟 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入