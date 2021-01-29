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新經濟抬頭 「得數據者得天下」

行政人員版 2021/01/29

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「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化。」這句話大家都有聽過。若論現今最有「Power」（權力）的行業，非科網業莫屬。我相信未來5至10年將會都是「得數據者得天下」，但始終不變的是權力過大所引發的惡劣後

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撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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