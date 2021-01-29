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本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域

行政人員版 2021/01/29

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【本報訊】疫情下，工作模式及環境迎來新常態，就業市場對於不同職業需求產生變化。LinkedIn本月發表調查報告，研究2021年全球招聘市場對於不同職業的需求變化，當中市場對醫療、教育及數碼領域的工作需

...

欄名 : Good Job Insight

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