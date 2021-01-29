本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域 行政人員版 2021/01/29 分享： 【本報訊】疫情下，工作模式及環境迎來新常態，就業市場對於不同職業需求產生變化。LinkedIn本月發表調查報告，研究2021年全球招聘市場對於不同職業的需求變化，當中市場對醫療、教育及數碼領域的工作需 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與 2021/01/28 Google員工組國際工會 涉10國暫700人參與 台企向8800員工 送Apple Watch SE 2021/01/27 台企向8800員工 送Apple Watch SE 奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌 2021/01/26 奧斯爾轉投費倫巴治 球會財困籲球迷眾籌 俄解除部分就業限制 女性可駕駛火車 2021/01/25 俄解除部分就業限制 女性可駕駛火車 英企研「情緒手環」 了解打工仔WFH狀態 2021/01/22 英企研「情緒手環」 了解打工仔WFH狀態 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 行業 就業 醫生 軟件 數碼轉型 Linkedin 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入