傳任天堂新一代主機 命名Super Switch 行政人員版 2021/01/29 分享： 較早前任天堂（Nintendo）為慶祝「超級瑪利歐」（Super Mario）推出35周年，發布瑪利歐紅藍配色Switch主機組合，惟官方尚未發布任何關於新款遊戲主機的消息。網上有傳聞指，新一代 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Maps 供美疫苗接種資訊 2021/01/28 Google Maps 供美疫苗接種資訊 Sony旗艦相機A1 最多30分鐘8K攝錄 2021/01/28 Sony旗艦相機A1 最多30分鐘8K攝錄 Tesla擬夥三星 研5nm自動駕駛芯片 2021/01/27 Tesla擬夥三星 研5nm自動駕駛芯片 Telegram機器人 售fb用戶電話號碼 2021/01/27 Telegram機器人 售fb用戶電話號碼 iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器 2021/01/26 iPhone 12及MagSafe配件 蘋果認或礙心臟起搏器 商業 科技行業 創新科技及應用 科技產品 產品 遊戲 任天堂 Mario 電玩手遊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入