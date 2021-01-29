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傳任天堂新一代主機 命名Super Switch

行政人員版 2021/01/29

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較早前任天堂（Nintendo）為慶祝「超級瑪利歐」（Super Mario）推出35周年，發布瑪利歐紅藍配色Switch主機組合，惟官方尚未發布任何關於新款遊戲主機的消息。網上有傳聞指，新一代

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欄名 : 科技新知

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