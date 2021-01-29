疫苗護照多波折 跨境人物流復甦難

環球疫情居高不下，航空業苟延殘喘。國泰航空僅約半年前，才接受港府注資兼供股籌集390億元，昨日又再發債逾67億元，令股價創逾12年來最大跌幅。變種病毒肆虐，全球檢疫限制易收難放，削弱各地航企賴以續命的貨運生意，疫苗接種進度和功效雙雙存疑，客運復常遙遙無期，業界或仍要苦候新一代針劑促成國際「疫苗護照」，才能真正脫困。

受限嚴格防疫 貨運難救航企

本港經歷的4波新冠疫情，源頭皆是外地，港府為外防輸入、填補潛在漏洞，萬不得已對機組人員設限，卻變相令國泰流血更不止。國泰昨日宣布發行可換股債券集資67.4億元後，股價暴跌9.71%，收報全日最低的5.95元。

由於機員最快下月在抵港後，須酒店檢疫14日和醫學監察7天，國泰料每月將額外消耗多達4億元營運現金。彭博行業預測，國泰發新債後應能撑到至少2022年中，且可在市場進一步融資。

多得渴市貨物如芯片，華航和大韓去年或成極少數的賺錢航企，國際航空運輸協會（IATA）亦曾預期貨運今年仍會是續命丹，疫苗快運甚至能帶貨運重回疫前水平。

海運吃緊，疊加內地廠房農曆年不休假，中國空運歐美價格本來按年大升2.5倍，但港府新策下，國泰即使招募員工自願連續工作21天，貨運力恐仍要跌25%。為應對新要求，聯邦快運準備把180名駐港機組機師和其家人遷至三藩市，惟貨運難免更迂迴，個別英國送港貨物由過去僅經巴黎，要額外途經新德里和廣州。

IATA不久前批評，各國再收緊邊境措施，恐將扼殺客運任何復甦苗頭。為嚴防變種新冠毒株進一步擴散，德國周二宣布，正考慮禁止近乎全部國際航班降落；日本全日空同日宣布，由於客運需求疲弱，3月要停運16條國際綫；澳洲周一亦因應新西蘭再現社區感染，連番煞停兩地的旅遊氣泡。新事態發展情況，全將削弱機腹載貨力。

疫苗長遠救藥 還待改良針劑

疫苗毫無疑問是環球航企旅業的曙光，但不少專家及業界人士擔心，今年恐怕未能出現。首先，各地政府的接種進度遠遜預期，未來還有更多供應樽頸；再者，公眾仍對疫苗副作用存疑，港大醫學院的調查就顯示，僅46%港人願接種；第三，第一代針劑技術有限制，美國抗疫猛將福西（Anthony Fauci）指出，它只能預防病發，未能真正防止感染，故大家仍未能任意外遊。

據IATA研判，經歷2020年這航空史冊上最慘痛的一年後，疫苗才是業界真正的長遠救藥。愛沙尼亞和丹麥等國家正研究推出「疫苗護照」，讓已打針的國民自由往來，但觀乎西方大國至今仍排拒中國和俄羅斯疫苗，各航企勢要等待便宜兼更有效的新一代疫苗未來取信四海，才能重回疫前，再次接載乘客任意翱翔天際，人流、物流才能真正復甦。

責任編輯：黃鑠安