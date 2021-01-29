商場新春布置富新意 園遊會、玻璃蝴蝶、卡通天燈各自精采

最近黛安逛過幾個商場，見到好多新春布置好有特色，例如奧海城即日起至2月28日舉辦嘅迎福園遊會，佔地4,000呎嘅場地，化身成古代街道場景同年宵市集。黛安推介3大打卡位：大紅花燈老街、小橋流水荷花池及桃花樹。場內嘅綢緞店展示多套漢服，包括明制短襖、明制道袍、唐圓領袍等，商場仲安排咗漢服體驗日及專業拍攝服務，以及「AR虛擬漢服照相館」，眨下眼就可以穿越做古代人，扮貴妃、做格格！

至於灣仔利東街明日起至5月2日，將會有中西合璧藝術裝置登場。「希望之蝶‧如意燈籠」由傳統大紅燈籠結合Art Tech（藝術科技），創作以蝴蝶為題，由一群最高達7米嘅巨型教堂玻璃蝴蝶，同埋逾350隻幻彩玻璃蝴蝶組成，配以農曆新年氣氛的全新AI燈光及音樂，畀大家感受變化多端嘅夜間藝術體驗。

鍾意Hello Kitty等Sanrio家族成員嘅話，就要去MegaBox行下喇。商場即日至3月14日設Sanrio characters六星賀歲天燈園，場內最矚目係23呎高嘅Hello Kitty造型天燈亭；其餘打卡位仲有My Melody浪漫桃花隧道；戴上賀年牛角帽嘅布甸狗，仲同金牛造型Hello Kitty喺12呎高黃金搖錢樹前相聚，同大家拜年㖭！

新年有咁多好去處，大家千祈唔好錯過喇！

本文轉載自《晴報》

▲ MegaBox的浪漫桃花隧道

▲ 利東街玻璃蝴蝶藝術裝置

▲ 奧海城迎福園遊會