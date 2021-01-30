ZENITH 年度熱搶   Chronomaster Sport 發揮潛能創傳奇

向來以高效機芯性能見稱的ZENITH最近在LVMH Digital Watch Week，公開了品牌2021年的重頭戲－－精準至1/10秒的Chronomaster Sport系列運動腕錶。



標誌著ZENITH運動時尚腕錶進入嶄新時代的Chronomaster Sport系列，以高振頻精準計時冠絕自動計時腕錶，更將El Primero A386腕錶的精髓，與Chronomaster De Luca腕錶的造型，以及聞名50多年的El Primero機芯的高振頻性能，結集於Chronomaster Sport之上，成就外型以至材質均出眾超群的運動計時腕錶，陪伴一直勇往直前、追求夢想的人。



邁向夢想的過程可能要經過重重歷練，但夢想實現的那刻往往卻在瞬間。許廷鏗（Alfred）作為香港地區首位佩戴Chronomaster Sport腕錶的藝人，入行以來一直努力不懈，保持初心，其音樂之路與品牌「Time to Reach Your Star」的信念不謀而合。

▲ 許廷鏗為香港地區首位佩戴Chronomaster Sport腕錶的藝人。

自學生時代已參加學界歌唱比賽的Alfred，多年前毅然參加了電視台的比賽而獲得觀眾注意，入行後一邊兼顧學業一邊發展歌唱事業，至今天成績備受肯定、於樂壇佔一席位的Alfred回望過去，感激當時的自己憑著一股熱血拼勁，作出人生中最重要的抉擇。他所佩戴的Chronomaster Sport計時精準至1/10秒，傳達「一念、一瞬間，成就未來」的訊息，由Alfred演繹，別具深意。

▲ Chronomaster Sport 運動計時腕錶，陪伴一直勇往直前、追求夢想的人。

Chronomaster Sport延續Chronomaster系列標誌性計時腕錶系列的歷史，用上更精緻纖巧的錶盤、舒適的整合式精鋼錶鏈，更為精準的造型比例，讀時精確至1/10秒。外型上線條流暢、41毫米的精鋼錶殼堅固耐用，搭配泵式按鈕；拋光黑色陶瓷錶圈為全新的Chronomaster Sport系列比起前作更為出彩。錶圈上鐫刻10秒刻度，與錶盤外圈清晰易讀的時標形成鮮明對比。

▲ 錶盤搭配El Primero標誌性的藍色、碳灰色和淺灰色三色計時盤。

黑色與白色錶盤款式皆搭配El Primero標誌性的藍色、碳灰色和淺灰色三色計時盤，與1969年面世的A386腕錶如出一轍。每個計時盤皆配備60等分刻度，讓佩戴者直接、快速地讀取計時顯示。 Chronomaster Sport系列的設計充滿現代感，分別搭配整合式精鋼錶鏈及呈現紋理效果的「Cordura」橡膠錶帶，配以精鋼摺疊式錶扣，以迎合不同的造型搭配。

▲ Chronomaster Sport系列推出兩款型號，包括白色與黑色錶盤款式。

info：ZENITH