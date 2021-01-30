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九龍灣鬧市過萬呎天空農場 即摘即製藍染布藝

副刊版 2021/01/30

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愈來愈多人崇尚田園生活，讓身心回歸大自然，並享受本地農作物的新鮮甜美。本地耕種也非遙不可及，即使在都市中也有農莊，如這個「一喜種田」的農場，可免費入場參觀，或參加導賞團及工作坊，親身體驗綠色生活。

來到

...

欄名 : 本地遊

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