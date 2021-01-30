日本滋賀 琵琶湖畔Glamping 全新半球形帳幕露營

近年流行豪華露營，日本各地也相繼開設了不同類型的Glamping設施。將於今年4月28日開業的Glamp Dome滋賀高島，位於琵琶湖西部湖畔，只有6個半球形帳幕，私隱度十足。入住每位13,800日圓

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