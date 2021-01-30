全新盤旺場 帶動一手餘貨 置業家居 2021/01/30 分享： 【新盤氣流】2021年1月有多個全新盤推出市場並已經開售，包括啟德MONACO（MONACO第1期）及將軍澳日出康城第X期LP10，連帶豪宅全新盤亦加入混戰，分布山頂、灣仔、馬鞍山。經過去年12月新盤 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 今日 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 今日 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 今日 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 今日 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 今日 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 最新專欄文章 更多 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 今日 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化 今日 坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 今日 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 今日 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 今日 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入