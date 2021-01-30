全新盤旺場 帶動一手餘貨

【新盤氣流】2021年1月有多個全新盤推出市場並已經開售，包括啟德MONACO（MONACO第1期）及將軍澳日出康城第X期LP10，連帶豪宅全新盤亦加入混戰，分布山頂、灣仔、馬鞍山。經過去年12月新盤

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