帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬

【2月部分焦點新盤】屯門青山灣新盤帝御‧嵐天（帝御第3期）搶閘於1月底公布價單，有望成為2月頭炮新盤，以銀碼$600萬單位作賣點之餘，更以提供$400萬以下單位供應攻上車客及投資者，已公布價單單位中，

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