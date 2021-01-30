第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 置業家居 2021/01/30 分享： 【加價拆局】帝御‧嵐天作為第3期，究竟今次新推單位有否加價？本刊翻查帝御‧金灣（帝御第1期）去年7月首張價單單位，當時折實入場約$291萬，面積207平方呎，但屬於高層地下單位，若以3座3樓15室 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 今日 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 全新盤旺場 帶動一手餘貨 今日 全新盤旺場 帶動一手餘貨 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 今日 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 今日 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 今日 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 最新專欄文章 更多 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 今日 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化 今日 坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 今日 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 今日 安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 今日 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入