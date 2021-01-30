安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售 置業家居 2021/01/30 分享： 安達臣道新發展區為未來市區新盤供應集中地之一，首個新盤將有機會於2月份推售。由華懋發展的觀塘北部安達臣道新盤安峯﹙Mount Anderson﹚，合共提供334伙，單位面積最細340平方呎起，項目的示 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 今日 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 全新盤旺場 帶動一手餘貨 今日 全新盤旺場 帶動一手餘貨 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 今日 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 今日 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 今日 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 最新專欄文章 更多 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 今日 2月新盤大戰 屯門帝御‧嵐天頭炮 折實入場費$299萬 坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化 今日 坳背灣街1號：比鄰火炭站 戶型多元化 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 今日 MONACO第2期：前臨啟德河 主打2房 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 今日 第3期部分單位 呎價稍高於前兩期 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 今日 帝御‧嵐天 共推168伙 全數折實平過$600萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入