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安峯：提供1房至3房 或農曆年前推售

置業家居 2021/01/30

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安達臣道新發展區為未來市區新盤供應集中地之一，首個新盤將有機會於2月份推售。由華懋發展的觀塘北部安達臣道新盤安峯﹙Mount Anderson﹚，合共提供334伙，單位面積最細340平方呎起，項目的示

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欄名 : 封面故事

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